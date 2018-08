Svensk film best under filmfestivalen i Haugesund

Den norske kritikerprisen

Den norske filmkritikerprisen i Haugesund gikk til Grensen, regissert av Ali Abbasi. I sin begrunnelse sier juryen blant annet at filmen utmerkar seg med sin originalitet. Filmen er tematisk og visuelt dristig, med ein finstemt balanse mellom alvor og komikk.

– Sjeldan har vi sett ein så særeigen og meiningsrik allegori over tema som utanforskap, integrasjon og identitet. Og aldri har vi sett ei betre modernisering av fellesnordisk folklore, skriver juryen.

Gledessprederen

Statuetten Gledessprederen gikk til Den fantastiske reisen til fakiren som gjemte seg i et IKEA-skap, regissert av Ken Scott.

– Gjennom sin absurde fortellerstil og eksotiske ramme, settes menneskeverdet i sentrum og tar opp tema som er viktigere og mer aktuelt enn noensinne. Filmen er uhøytidelig og fargerik og harselerer over vår ignoranse for fremmede kulturer, sa juryen i sin begrunnelse.

FIPRESCI-prisen

Prisen gikk i år til finske Euthanizer, regissør Teemu Nikki.

– For enhver forfatter eller regissør er det en stor utfordring å lage originale versjoner av veletablerte sjangerformer, men det er nettopp det regissør og manusforfatter Teemu Nikki har fått til med den herlig mørke Euthanizer.

FIPRESCI-prisen tildeles beste nordiske film.

Publikumsprisen

Publikumsprisen gikk til Kapernaum, regissert av Nadine Labaki. I sin begrunnelse sier juryen blant annet at filmen er rå og realistisk, men får også frem humor og varme i en ellers fortvilet situasjon.

Andreasprisen

Den økumeniske filmprisen Andreasprisen gikk til En dommers dilemma, regissert av Richard Eyre. I sin begrunnelse sier juryen blant annet at årets prisvinner er et verk som setter interessante etiske dilemmaer under lupen.

– Sentralt i den medrivende og ofte rørende historien, der kjærlighet i mange fasetter settes på prøve, står en fabelaktig skuespillerprestasjon fra den kvinnelige hovedrolleinnehaveren.