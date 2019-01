Krim-favoritt til blodig festival i Randaberg

For andre gang arrangeres Blodig alvor i landsbyen. Krimfestivalen har vært et lidenskapprosjekt for festivalsjef Simen Ingemundsen i flere år. Den ble for første gang arrangert i fjor, da med lokale forfattere og 173 besøkende. I år har han fått flere nasjonale navn med seg til Randaberg. Hans Olav Lahlum og Jørn Lier Hors er de mest profilerte. I tillegg kommer Kurt Aust, Kin Wessel, Trond Vernegg, Lene Lauritsen Kjølner, Jarle Sten Olsen, Ingar Johnsrud, Sonja Holterman, Frode Eie Larsen og Myriam H. Bjerkli.

Fakta: Her er de som kommer: Kurt Aust, Krimforfatter og årets festivalforfatter Kin Wessel, Billedkunstner og krimforfatter Trond Vernegg, krimforfatter og tidligere journalist Lene Lauritsen Kjølner, Krimforfatter Jarle Sten Olsen, krimforfatter Jørn Lier Horst, krimforfatter og tidligere etterforskningsleder i politiet Hans Olav Lahlum, forfatter og historiker Ingar Johnsrud, journalist og krimforfatter Sonja Holterman, Journalist og krimforfatter Frode Eie Larsen, krimforfatter Myriam H. Bjerkli, Krimforfatter Med: Maria B. Skaaren, Koorsanger Simen Ingemundsen, Festivalsjef og programmleder

Festivalen starter tirsdag 23. april på Viste Strandhotell. Deretter går det slag i slag fram til fredag 26. april - i Randaberg folkebibliotek, på Landsbypubben og i Landsbyhuset.

Simen Ingemundsen er selv programleder på de ulike arrangementene. I tillegg blir det quiz med Lahlum.