Tøff støypop med mørk bunn

Du Blonde: «Lung Bread for Daddy» (Moshi Moshi/Border)

Beth Jeans Houghton er en multikunstner fra Newcastle. I 2012 kom debutalbumet «Yours truly, Cellophane Nose», før «Welcome back to milk» fulgte tre år senere under artistnavnet Du Blonde.

Fire år til er gått, og Houghton er selv produsent på sanger om kjærlighet og helse. Ingen av delene er spesielt enkle; 29-åringen definerer seg som en transperson som ikke vil oppfattes som mann eller kvinne, og som har levd med angst store deler av livet.

Musikalsk fungerer det derimot bedre. «Coffee machine» er en mørk åpning med skurrende nerve, mens «Take out chicken» er en frisk, lavtstøyende rocker.

Friske «Holiday resort» er et depressivt høydepunkt:

Spoke to my doctor

He said I've passed my peak

All my eggs are dying

In my twenties I'm antique

Skittenvakre «Angel» er vel verd å høre, og «Heaven knows» rører ved det overjordiske. «RBY» har en melodi gamle Beatles verdig.

Resten er også bra, i all hovedsak tøff, skurrende støypop med mørk bunn.

Beste spor: «Coffee machine», «Holiday resort», «Angel», «Heaven knows», «RBY».