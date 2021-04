Når begge parter lider

Variert og flott om smerten i et oppbrudd.

Flock of Dimes er Jenn Wasner. Foto: Graham Tolbert

Geir Flatøe Journalist

Flock of Dimes: «Head of roses» (Sub Pop/Playground)

Jenn Wasner har det vondt etter et brudd, men det har den andre parten også. Hun erkjenner at det er umulig å gå gjennom livet uten å bli en kilde for andres smerte. For Wasner handler platen å slippe kontrollen, om å la masken falle.

Dette er hennes andre soloalbum, samtidig som hun er med i duoen Wye Oak og turné-bandet til Bon Iver. Platen er spilt inn hjemme i North Carolina sammen med venner. Sangene er ferske, bortsett fra «2 heads» som hun har gjemt på siden 2015 med dette formålet for øye. Den bølger sakte og smertefullt som en feberdrøm.

Hun rocker det så opp med «Price of blue», mens «Hard way» er en flott sang med forsiktig skurring: Couldn't call it off, couldn't make it last, so I took the hard way.

«Walking» er vakker med fine detaljer, og countryballaden «Awake for the sunrise» er skrevet etter en søvnløs natt. På tittelkuttet «Head of roses» fanges du inn av stemmen og et nølende piano.

Utgis 2. april.

Beste spor: «Hard way», «Walking», «Awake for the sunrise», «Head of roses».