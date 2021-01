Ren styrkedrikk fra Toronto

Frisk gitarrock bygd på en førsteklasses miks av fortiden.

Kiwi Jr. er Mike Walker, Brian Murphy, Brohan Moore og Jeremy Gaudet. Foto: Warren Calback

Geir Flatøe Journalist

Kiwi Jr.: «Cooler returns» (Sub Pop/Playground)

Start på 60-tallet med en røre av Dylans teksttunge sanger, The Kinks og Velvet Underground. Tilsett allsangvennlig pønk fra 70-tallet.

Stek dette i jingle jangle-rocken fra 80-tallet før du glaserer med slackerrocken til Pavement fra 90-tallet.

Kaken blir Kiwi Jr., den canadiske kvartetten som flyttet fra lille Charlottetown på Prince Edward Islands til storbyen Toronto. For to år siden debuterte de med «Football money» på et lite selskap, før de nå er snappet opp av prestisjetunge Sub Pop.

De åpner friskt med «Tyler» og fortsetter med en av fjorårets stiligste singler, «Undecided voters», fulgt av «Maid Marian’s toast» med smak av nevnte Dylan.

Det er heller ingen grunn til å klage på nivået på de ti gjenstående sangene, og tekstene er akkurat passe skakke som i «Omaha»: There’s no proof that Woodstock ever happened in the first place.

Dette er vitaminene du trenger i januarmørket.

Beste spor: «Tyler», «Undecided voters», «Maid Marian’s toast», «Guilty party», «Waiting in line».