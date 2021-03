To rasende menn

KRIM: Ambisiøs krim om hva som skal til for å sette Norge i brann.

Ole Asbjørn Ness debuterer som krimforfatter med «Fem dager i mai». Foto: Vigmostad Bjørke

Marit Egaas Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ole Asbjørn Ness: Fem dager i mai. Krim. 336 s. Vigmostad & Bjørke.

Litteraturhistorien er full av rasende menn, og det gjelder også denne våren. For ikke lenge siden presenterte Lars Saabye Christensen oss for en rasende byråkrat i Landbruksdepartementet. Nå debuterer Ole Asbjørn Ness som krimforfatter med en historie om to rasende menn i førtiårene.

Først er det Jimmy Abrahamsen, politispaner i Sandvika og skikkelig alfahann. Han er som en løve i bur. Skjer det noe bra i livet, sørger han for å ødelegge det. Han roter med damer selv om han er gift med verdens vakreste, på jobb tar han for stor risiko, følger ikke ordrer og tyr stadig til vold. Han er rasende på samfunnet, på sjefene og på dem som er rikere enn ham, men først og fremst er han rasende på seg selv.

Så er det mannen som skal bli en morder. Han er som Jimmy oppvokst i trange kår på Oslo østkant. Han jobber som programmerer og har en brennende lengsel mot vakre kvinner, men ingen vil ha ham fordi han er stygg og mislykket. Det gjør han rasende, og raseriet rettes mot kvinner, mot muslimer og mot det norske samfunnet som etter hans mening mangler sjel og retning.

Hendelsesforløpet starter med at en vakker kvinnelig blogger blir kidnappet. Ingen i politiet tar forsvinningen på alvor, bortsett fra Jimmy Abrahamsen. Så forsvinner nok en kvinnelig blogger og ikke lenge etter får TV 2 en dramatisk video der en representant for IS krever at Norge tar imot minst 100.000 syriske eller libyske flyktninger i bytte mot de to kvinnene. Dermed er helvete løs, og pressen overgår seg selv når det gjelder å lage underholdning basert på terror og andres smerte. Men dette er bare begynnelsen, hele showet styres av en intelligent psykopat som har konstruert et spill som skal sette Norge i brann.

Ole Asbjørn Ness (f. 1974) debuterte i 2004 med «Det er i natt» som han fikk Tarjei Vesaas debutantpris» for. Hans første krim er lagt til tida etter pandemien, og midt i all spenningen tar han seg tid til å utforske disse to rasende mennene. De er tilsynelatende veldig ulike, men begge er opptatt av meningstomheten og materialismen i det norske samfunnet, og uviljen mot å gjøre noe med de store utfordringene som klima, flyktningsituasjonen og økende økonomiske forskjeller.

Når det gjelder det sjangermessige har romanen et høyt tempo, sterkt språk, men intrigen er enkel og gjennomskuelig. Mye grusomt skjer, alt er veldig macho og kvinneskikkelsene endimensjonale. Men forfatterens ambisjoner er det ingenting å si på og forsøket på å integrere viktige samfunnsspørsmål fungerer godt.