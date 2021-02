En lang, lysende elv av fortapte sjeler

BOK: Gripende om samfunnsproblemer og korrupsjon i amerikansk storby.

Liz Moore er aktuell på norsk med krimromanen «Lang lysende elv». Foto: Aschehoug forlag

Marit Egaas Stavanger

Liz Moore: Lang lysende elv. Krim. 525 s. Oversatt av Knut Ofstad. Aschehoug.

En politipatrulje blir tilkalt til et likfunn av en prostituert og narkoman. Sannsynligvis er det en overdose, men det er også spor som kan tyde på mulig drap. Saken drukner fort i bunkene, men tas fram igjen når flere prostituerte blir funnet drept.

I stedet for å følge kriminalsaken, er det den ene av betjentene i patruljen, Michaela (Mickey) Fitzpatrick, som forteller historien fra sitt perspektiv. Mickey har 13 års erfaring fra politiet, og hver gang noen tar en overdose, frykter Mickey at det er søsteren Kacey. De har ikke hatt kontakt på flere år, men nå er Kacey forsvunnet og søsteren frykter det verste. Mens Mickey leter etter søsteren, får vi litt etter litt historien om en oppvekst i trange kår, der mora døde da jentene var små og faren bare forsvant. De to jentene var som erteris helt til puberteten, da de gikk i ulike retninger og den populære Kacey fikk stoffproblemer.

Mickey har greid å komme seg vekk fra sin fattige, irske arbeiderklassefamilie og lever et rimelig vellykket liv som politibetjent og enslig mor for en sønn på snart fem. Men hun gjemmer seg for faren til sønnen, og bak det ligger også en lang historie, som etter hvert rulles opp.

Som bakteppe har vi industribyen Philadelphia og bydelen Kensington med sine 900 overdosedødsfall siste år. Her er verden et hardt sted, byen endrer seg, og de fortapte, de narkomane flytter og omstiller seg. Det er mange korrupte politifolk, og man vet aldri hvem man kan stole på.

Liz Moore (f. 1983) debuterte som forfatter i 2007, og dette er hennes første bok på norsk. Det er første gang hun skriver krim, hvis det er krim da. For dette er mye mer enn en politiroman, det er først og fremst en roman om den lange, lysende elva av fortapte sjeler som alle de narkomane utgjør.

Mickey er en grundig forteller, men hun holder igjen, og hver gang vi tror vi vet alt, avsløres nye lag i historien for oss. Vi blir grepet av disse menneskene som gjør så mange dårlige valg i livene sine, og som sitter fast i den elendigheten de er født inn i. Fremst i rekka står de to søstrene som takler livet på så ulike måter.

Det er også et portrett av en nedslitt industriby i endring, og om alle de uløste utfordringene som finnes i det amerikanske samfunnet. De prostituertes morder blir tatt til slutt, symbolsk nok skjer det i bydelens tidligere praktfulle katedral som nå er kondemnert.