Salig sommerlyd

Bandet så dagens lys i 1986. Nå kommer første fulle album.

Dons Savage ga opp karrieren, men fortsatte å skrive sanger. Foto: Fire Records

Geir Flatøe Journalist

Dead Famous People: «Harry» (Fire)

Dead Famous People ble en del av bølgen av solskimrende gitarband fra New Zealand da de begynte å spille i Auckland i 1986.

Vel, det var egentlig bare et lite skvulp da, for The Chills og The Bats debuterte ikke før året etter, og The Clean fulgte i 1990, året da det virkelig løsnet. Da var Dead Famous People for lengst flyttet til London og i ferd med å oppløses.

Desillusjonert reiste frontfigur Dons Savage hjem til Auckland etter å ha sunget med St Etienne. Hun malte og oppdro sønnen Harry sammen med partneren, inntil Fire Records tok kontakt.

På hennes første hele album er alt på plass: Den mørke vokalen, Beach Boys-koringen, jingle jangle-gitaren og et hammondorgel. «Looking at girls» er en herlig sommer-åpning, mens «Harry» er en nydelig skildring av livet med sønnen.

«Goddess of chill» lukter tidlig Beatles, og «Groovy girl» er så frisk som du kan få den.

Albumet lyder som Chills-sangen hun for 30 år siden var med og koret på; en «Heavenly pop hit».

Beste spor: «Looking at girls», «Groovy girl», «Harry».