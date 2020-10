Knallkoselig fra koronakameratene

Det sitter langt, langt inne å skryte av en bergenser, men Jan Eggum asså ... Ja, og han lokale artisten var heller ikkje så galen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Espen Hana og Jan Eggum hadde premiere på sin kabaretkonsert i Stavangeren tirsdag kveld. Foto: Fredrik Refvem

Leif Tore Lindø Journalist

«Kem kom først? Espen Hana eller Jan Eggum», konsert med Jan Eggum og Espen Hana, Stavangeren, 90 minutter.

Mulig dette er et koronatiltak mot lediggang, hva vet vel jeg. Men Jan Eggum har altså – midlertidig, understreker han – flyttet til Stavanger for å lage kabaretkonsert med sin nye koronakamerat Espen Hana. Sistnevnte har to sånne pratekonserter på solosamvittigheten i løpet av kort tid, og det var nok smart å få med seg noen på den tredje. Eggum har drevet med omtrent dette siden hansatiden, og han er ikke utprega sjiddringe i sjangeren.

Hana kommer alene inn, åpner med joviale «heeeei, så kjekt å se dåkkår, då eg va liden ...», så er vi midt i hans yndlingsfelt for ublyg humor og utstrakt melankoli: Pedersgadå. Han ramser opp sine barndomshelter, som vi har hørt om en gang eller fire før, som Erik Bye og ... Jan Eggum. Vi allsynger «Mellom bakkar og berg», plateintroen til «Kor e alle helter hen», og så kommer den utenbys stjernen inn og synger resten. det vil si, alle synger, for alle kan den. Eggums oppussing med «Donald Trump & co» og «Onkel Laurits e på Youtube no» fungerer som en perfekt koldtbordåpning for publikum, for dette er særdeles koselig.

Gode sanger, god drøs

Konserten er enkel. En del pludring, noen røverhistorier, en overvekt av Eggum-sanger, noen Hana-viser og gjensidig skryt, vennskapelig harselas og de to ler av hverandres – og egne – vitser. Hana leser et nyskrevet dikt til og om Jan Eggum, sin gamle helt, og når du hører etter på Hanas sanger, så er det vitterlig spor av Eggum i dem.

Jan Eggum, stjernen fra Bergen. Foto: Fredrik Refvem

De er et ganske godt par på scenen. Jo, de snakker litt i munnen på hverandre og det halter litt noen steder, men de finner sine intuitive andrestemmer, komper hverandre fint, deler noen viser og den koronakorrekte publikumsmengden koser seg noe så aldeles inn i peisvarmen. Det gjør det med god grunn. De to synger godt, de forteller livlig, de lyver med stor overbevisning og har en herlig, selvironisk distanse. Eggum er «den store stjernen», Hana den lokale «artisten», den akkurat det pingponger de fram og tilbake til stor latter fra salen.

I løpet av en sånn kveld blir man også minnet om at Eggum virkelig har skrevet mange knallgode sanger i løpet av de 160 årene han har vært i operativ drift. Ingen andre har hans aversjon mot happy endings, og ingen andre har beskrevet og tonesatt jakten på dem bedre. Hans rolle er at stemningen ikke skal bli for god, så han tar jobben med å synge om stadig mer mislykket kjærlighet på stort alvor, og til stor latter når han snakker om at det nå en gang er blitt hans bane.

Koselig og kjekt

Espen Hana komper finfint på sitt elpiano, der han også tar jobber som bassist, lett strykeorkester og innvilger seg noen korte løpeturer på sin Moog-synth. Vår mann gjør også en morsom og frekk imitasjonssang der et par gitarkamerater, Tønes, Sigvart Dagsland og Bjørn Eidsvåg synger om ting de finner i bilen. At Eidsvåg plutselig kommer fra Grimstad oppdager Hana midtveis, så blir det bare litt ekstra morsomt.

Én gang denne kvelden bommer de. Et gjentagende poeng i den verbale tenniskampen mellom de to er at Eggum har fryktelig lyst å spille piano. Til slutt får han lov til det, nå de skal synge Eggums nyklassiker «En annen». Hana plukker opp ukulelen, og det fungerer ikke i det hele tatt. I motsetning til de mjuke, vare, fine og tidvis groovy greiene de gjør ellers, blir denne en stakkato, kantete og langt under pari versjon av en flott sang.

Espen Hana, den lokale artisten. Foto: Fredrik Refvem

Men, men, det er litt som når Viking slo Brann 5–0 i 2006. Viking kunne nok puttet enda et par mål, men noen misbrukte sjanser ødelegger ikke helhetsinntrykket. Eggum får spilt mange av sine største hits, Espen Hana får spilt to om Pedersgadå, en om Bokhandler Bang og det er, for å bruke de mest banale og mest dekkende ordene vi har: Koselig og kjekt.

Ikke fancy

For denne konserten, drøsen, vitsene, samspillet og kjemien mellom stjernen og han lokale artisten fungerer veldig godt. De kan beskyldes for å plukke litt lavthengende frukt, for dette er virkelig ikke avansert eller fancy på noe som helst vis. Utenom seg selv om sangene sine har de en lampe som effekt. De kunne kanskje øvd mer og. Men å være jovial, varm, ukomplisert likandes, å synge sanger folk liker, å oppildne til allsang, fortelle gamle skrøner, å servere en meny folk ikke trenger å tygge så voldsomt på, det er kanskje ikke stor, avansert kunst, men det er en kunst.

Vi ugleser dette litt noen ganger, særlig når det foregår foran et voksent publikum som uten blygsel klaser seg på lårene av en frekk vits om friskt samkvem, og synger med av hjertens hals når de ser en åpning. Det er det ingen grunn til å gjøre, uglese det altså. Dette kan gjøres dårlig, og det kan gjøres godt. Hana og Eggum gjør det godt.