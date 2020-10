Ukens anbefalte sanger

17 år gamle Ida Asheim fra Jørpeland gir ut sin første single.

Ida Asheim har Astrid S og Skaar som forbilder. Foto: Kristoffer Ryde

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ida Asheim har drevet med musikk så lenge hun kan huske, og hun synger og spiller piano og gitar. Sangene skriver hun selv.

For tiden går hun på Strand videregående skoles studiespesialisering. Planen er å gi ut flere poplåter i månedene framover, for så å tenke på konsertdelen. «Knocking» er spilt inn i Egersound studio i Egersund.

Den får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også listen med over 100 høstsanger.

Her er listen

Knocking – Ida Asheim

Out of my skin – Juliane

Takk for alt – Bjørn Eidsvåg

The problem – Amanda Shires & Jason Isbell

Blackness of the night – Bill Callahan & Bonnie «Prince» Billy

Undecided voters – Kiwi Jr

I’m ready – Black Pumas

Landline – The Phoenix Foundation

Real thing – Johnny Lloyd

Pirate – Jonathan Wilson

Hold on to love – Stone Foundation & Durand Jones

Sinking ship – David Johansen

Waiting – Night Shop

En doft av vår – Truck

Eg spår – Janove

Shot in the dark – AC/DC

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.