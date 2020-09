I 1979 skulle de bli det nye Sex Pistols

A Certain Ratio fikk en god start, men karrieren stoppet opp.

A Certain Ratio er fra venstre Jez Kerr, Martin Moscrop og Donald Johnson. Foto: Paul Husband/Mute

Geir Flatøe Journalist

A Certain Ratio: «ACR loco» (Mute/Border)

Debutsinglen «All night party» kom ut på Factory-selskapet i Manchester i 1979, der platebossen Tony Wilson var bandets manager og mannen bak Sex Pistols-utsagnet. Salget gikk strykende.

Den fønky industrirocken med trompet og tung bass fungerte, men i 1982 hoppet grunnleggerne Simon Topping og Peter Terrel av. Forsøket på et større selskap, A&M, ble heller ingen suksess.

Nå er det gått 12 år siden forrige plate. Pønkenergien la de igjen i starten av karrieren, men bassen er fortsatt tung og musikken fønky.

Let the rhythm take you, som de synger til det kjedsommelige i «Bouncy bouncy».

Store deler av albumet utfordrer tålmodigheten, og «Family» er en ytterst slitsom påminning om at vi alle er én familie.

På mer lavmælte «Berlin» fungerer derimot gjentakelsen av you never ever leave your hair alone bedre.

De er også gode når de gir seg rytmene i vold på «Yo yo gi», og den største overraskelsen er en fin kjærlighetssang kalt «Always in love».

Beste spor: «Yo yo gi», «Always in love», «Berlin».