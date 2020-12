Praktverk fra årets nobelprisvinner

BOK: Nobelprisvinner med litterær dynamitt og dynamikk.

Amerikanske Louise Glück vant årets nobelpris i litteratur. Men i det merkelige året 2020 måtte overrekkelsen skje på koronavennlig vis. Foto: Daniel Ebersole / Nobel Prize Outreach

Eirik Lodén

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Louise Glück: Averno. Dikt. Gjendiktet av Per Petterson. Etterord av Rune Christiansen. 88 sider. Oktober.

Alfred Nobel fant ikke opp kruttet, men han sto veldig nærme da den første dynamitten smalt, og ved livets slutt gjorde han avbikt for sin store rikdom ved å finne en smart måte å hedre smarte folk på. Om han passerte Perleporten, vites ikke, men amerikanske Louise Glück (født 1943, debut 1968), har iallfall kommet gjennom Nobel-nåløyet. Årets prisvinner i litteratur skriver dikt som er både gåtefulle og klare, både mørke og skimrende – mindre paradoksalt kan det ikke sies. I diktsamlingen «Averno» (2006) henter hun det gresk-romerske sagnet om Persefone, dronningen av underverdenen, opp fra dødsriket, børster støvet av mytiske figurer og kler dem i moderne hverdagsklær: Og sangene er ikke som før, men ærlig talt, de er fortsatt vakre.

Det romerske Avernus, inngangen til underverdenen, er i dag kratersjøen Averno vest for Napoli, og kan nok med en viss rett fremdeles oppfattes som noe av en helvetesport, særlig om man kommer sjøveien slik båtflyktningene har gjort de siste årene, til det fortsatt sør-og-nord-delte Italia. Persefone var datter av grødegudinnen Demeter og allfader Zevs, og ble bortført og voldtatt av Hades, underverdenens og de dødes konge. Men hvert år fikk hun vende tilbake til over bakkeplan, i den lyse årstiden, og er som moren ett med vegetasjonen og markens grøde. Det er altså tale om en kultus som dreier seg om avlinger og livsgrunnlag, å ære og frykte årstidene. Hos Glück er det en mor-datter-psykologi som virker moderne, men som antagelig er tidløs (på samme måte som far-sønn-syndromet). Men hun forholder seg fritt til mytestoffet og antyder allmennmenneskelige muligheter, mer enn hun forteller en sammenhengende spesifikk historie. Og hun fletter også inn Orfevs-myten, kunstnerens fåfengte forsøk på hente de døde tilbake. Det er stor åpenhet, vide tolkningsutsyn i hennes originale poetiske gjenfortellinger. Jeg la boka til side. Hva er ei sjel? / Et flagg vaiende / for høyt på stanga, om du forstår hva jeg mener. Her knytter den poetiske tråden an til Walt Whitman, alle amerikanske poeters moderlige far.

I anledning nobelpristildelingen henter Forlaget Oktober nå, tre år etter førsteutgaven, frem igjen dette praktverket fra det underjordiske skattkammeret deres gjendiktningsserie av moderne verdenslyrikk utgjør, kresent redigert av Rune Christiansen, som også står for etterordet. Ingen ringere enn Per Petterson har gitt Glück en norsk språkdrakt som er sydd etter mål, med østnorsk folkelig snitt. Jeg antar at denne drakten kler den nokså talenære skrivemåten. Men en sjelden gang lurer jeg på om Petterson er helt stø i tonen: Det klinger litt tvilsomt iallfall i mitt norske gehør når det tales om «mi egen sjel» eller «selvet i et sjølforelska speilbilde».

Svenska Akademien har tatt feil før – denne gang har de neppe det. Det gjorde de nok heller ikke da de ga prisen til Bob Dylan, en av nåtidens bokstavelig talt mest toneangivende poeter. Det er bare det at han kunne hatt anstendigheten til å komme i egen person og kvittere pent med det forventede takkeforedraget. Nå i koronaåret slipper Glück denne tunge forpliktelsen. Og om hun mottar prisen midt i en ekstra mørk vinter, minner hun oss samtidig, via oldtidens årstids- og fruktbarhetsmyter, på at lysere tider vil komme, idet hun velger å avrunde sin jordmørke samling med et skimmer av vårgrønt håp:

Og da, svarte han,

om ikke lenge er du her igjen.

Og mens du er borte

vil du glemme alt:

disse islagte markene vil bli til

Elysions enger.