Ukens anbefalte sanger

Jan Rune Holdhus er ute med sin andre single på norsk.

Jan Rune Holdhus har vært profesjonell artist i snart 20 år, som både sanger og komiker. Foto: Andreas Berg

Geir Flatøe Journalist

Fem måneder etter at Jan Rune Holdhus ga ut sin første sang på norsk, nærmer «Vennetyv» seg 30.000 avspillinger på Spotify. Nå følger Stavanger-artisten opp med «Beinå på jordå», også denne et samarbeid med Yngve Olsson. Holdhus synger og Olsson spiller, mens Diána Emese Gál er med på harpe.

Holdhus er også låtskriver og frontfigur i popbandet J.R Harlekin som har gitt ut to album. Denne gang er målet et soloalbum.

Singlen får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Beinå på jordå – Jan Rune Holdhus

Då eg så deg sist – Kine Nesheim

Eg hate blues – Bård Halsne & Dag S. Vagle

Schatze – Ohtis & Stef Chura

We should be together – The Wedding Present & Louise Wener

Heaven beats Iowa – Club Scout Bowling Pins

No one knows – The Vaccines

Nudge it – Sleaford Mods & Amy Tayler

Nobody’s stopping you now – Lake Street Drive

All In (into the outset) – Hilma Nikolaisen

There is no upside – James Yorkston

Knuckle tattoo – Girlhouse

She’s coming back – Silvertone

Alone – Charlie Dée

Waterfalls – Death Cab For Cutie

Lights – Alba August

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.