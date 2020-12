Den franske moteskaperen Pierre Cardin er død

Den anerkjente franske motedesigneren Pierre Cardin er død, ifølge familien. Han ble 98 år gammel.

Pierre Cardin på utstillingen «Design and Fashion 1950-2005» ved kunstakademiet i Wien i Østerrike. Foto: Ronald Zak / AP / NTB

NTB-AFP

Cardin er kjent for sine visjonære og vågale design, men også for å ha gjort mote tilgjengelig for folk flest.

Han ble født i Italia i 1922, men emigrerte til Frankrike som barn. Han døde på et sykehus i Neully vest for Paris.

– Dette er en utrolig trist dag for alle i familien. Pierre Cardin er ikke lenger med oss, sier familien i en uttalelse.

– Han har etterlatt Frankrike og verden en stor og unik kunstnerisk arv, ikke kun innen mote, heter det videre.

Etter å ha utdannet seg som skredder jobbet Cardin blant annet jobbet for motehusene Paquin, Schiaparelli og Dior.

I 1950 startet han eget firma og ble blant annet kjent for sine prêt-à-porter og haute couture-kolleksjoner. På 60-tallet designet han avantgardekreasjoner blant annet inspirert av romfart.

– Vi er stolte over hans hardnakkede ambisjoner og det vågale motet han utviste gjennom hele sin karriere, sier familien.