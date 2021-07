Dette forbanna vaksenlivet!

BOK: Frode Grytten viser igjen at han er blant landets fremste novellister.

Frode Grytten byr på mer gryttensk vestlandsmelankoli i «Gut, jente, juni, juli». Foto: Helge Skodvin/Oktober

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Frode Grytten: Gut, jente, juni, juli. Noveller. 188 sider. Oktober.

Frode Grytten (f. 1961) er like vestlandsk-stereotypisk rolig som Toffees walisiske målmann Neville Southall, som satte seg ned og hvilte ryggen inntil stolpen når spillet foregikk på motsatt banehalvdel. Grytten tok svømmeknappen alt i 1969 og skal ha «bada i dei fleste viker, fjordar, hav og basseng», og bibliografien hans vitner jo ikke akkurat om en latsabb.

Selv om novellesamlingens tittel og innpakning kan gi inntrykk av feelgood, kroneis og kokosoljeduftende tenåringsforelskelse, er dette som alltid nokså melankolsk forankret, ispedd tørr humor og raus antroposofi. Humanisten Grytten har stor omsorg for de han skriver om, og han er en dreven kar med mange fortellertekniske ess i ermet og triks i ludo, som effektivt benytter seg av drahjelpen fra populærkulturelle referanser, sangtekster, titler og ordvalg.

Samlingen består av 12 gode noveller, hvorav en håndfull utmerker seg som særdeles gode. «Du har ei tristheit over deg, seier ho, ei «summertime sadness», eit indre regn, liksom», heter det f.eks. i samlingens kanskje sterkeste novelle, «David Hockney i regn». Den er en studie i form og stilistisk eleganse, i tillegg til å være en god historie, og som på utsøkt vis klarer å parallellføre den faktiske nåtidsrammen med den fiktive teaterrammen, og får dem til å samtale og spille opp mot hverandre i en original, smått pirandelloesk, litt omvendt meta og vidunderlig melankolsk fortelling som også er i dialog med nevnte Lana del Rey, Fosse, nylig avdøde Norén og andre.

Det dreier seg ellers om en tristesse som Kierkegaard omtaler som «den reflekterte sorg», som ethvert tenkende individ formentlig til en viss grad lider under.

Andre sterke kort er «Nattsvømming», om en mor som gjør uvanlige forsakelser for å tilegne seg nøklene til Odda Folkebad, slik at hun kan lære sin liksom-suicidale, Nick Cave-elskende tenåringsdatter å svømme; «Redningsmann», som er skrevet på bittersøt distanse, om en langtidsutro «eg» som konfronteres med sine utsvevelser og bankes til blods av kona, som også er noe av en dramaqueen, og som kanskje også rommer noe av essensen i samlingen: «Dette forbanna vaksenlivet!»

Her er gode tekster med dybde og symboltyngde, som «Telemark», om tre søstre som reiser på tur og møter svenske Pär i speedo; «Asbury Park, New Jersey», som kanskje ikke er noen stor novelle, men mer en rapport om Springsteen og Biden-kampanjen: men til gjengjeld er «Kjøre vest» svært god, om to brødre i femtiårene som kjører vestover for å gjenoppleve vestlandssommeren.

Her er ellers mange røykere og drikkere, tre søstre og to brødre, mange mødre, få fedre, og to noveller henvendt til et «du», bl.a. «Slik unge elskande gjør», som bringer tankene til Eurythmics og «Here comes the rain again», slik det jo så ofte gjør på Vestlandet. Dette er nok bare litt gutter og jenter i juni og juli, som tittelen sier, men desto mer delreysk sommertidsvemod og gryttensk vestlandskmelankoli.

Og det er vel sesongen for begge.