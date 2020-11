Han overrasker fortsatt

En rastløs 66-åring med full kontroll.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Declan Patrick MacManus ble født i London i 1954 og debuterte under pønkbølgen i 1977. Foto: Ray Di Pietro

Geir Flatøe Journalist

Elvis Costello: «Hey clockface» (Concord)

Elvis Costellos 31. album ligner turistreklamene der steder markedsføres som et Norge i miniatyr. Dette er London-gutten i konsentrert utgave.

Han åpner snakkende med «Revolution #49» i arabisk drakt, fortsetter aggressivt med «No flag» og faller til ro på «They’re not laughing at me now». «I do (Zula’s song)» er nattjazz, mens tittelkuttet er gladjazz à la Fats Waller. «The whirlwind» er en sårbar pianoballade, og «Hetty O’Hara confidential» likner Tom Waits i et opprørt øyeblikk.

Kompet på platen er fullt av elementer som normalt ville vært forstyrrende, men som temmes elegant av en Costello som er energisk og opprørsk i det ene øyeblikket, tilbakelent og ettertenksom i det neste.

Han avslutter med nydelige «Byline», i slekt med Joni Mitchells «Both sides now».

14 kutt der noen er enkle å elske og andre krever tid, men samtlige er fascinerende.

Beste spor: «No flag», «They’re not laughing at me now», «The whirlwind», «Hetty O’Hara confidential», «What is it that I need that I don’t already have?», «Byline».