Fra hypnotiserende dybder

Minimalistisk spirituell disko fra Stillehavet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stillehavet består av Marit Elisabeth Svendsbøe Stedje og Gaute Stedje fra Bjørnafjorden.

Stella Marie Brevik Journalist

Stillehavet: «Kama Muta» (Marit & Gaute)

Stillehavet, en duo bestående av Marit Elisabeth Svendsbøe Stedje og Gaute Stedje fra Bjørnafjorden i Vestland, har gitt ut sin andre fullengder: «Kama Muta».

Tittelen er sanskrit for «en plutselig følelse av fellesskap og kjærlighet». Kombinert med låttitler som «Gaia», «Cosmos» og selve bandnavnet, er det lett å få assosiasjoner til det naturlige og organiske, som igjen er et godt utgangspunkt for å beskrive Stillehavets musikk.

Trommer og perkusjon sender tankene mot triphop à la Portishead og Radioheads mer eksperimentelle øyeblikk. Disse elementene repeteres i fleng. Dette, kombinert med svevende synth og Marit Elisabeths eteriske vokal, danner et svevende og eksperimentelt lydbilde.

«Kama Muta» er en behagelig reise gjennom et lettflytende lydbilde, men miksen mellom søvndyssende melodier og dansbare rytmer føles tidvis forvirrende. Med større variasjon i melodisk identitet har Stillehavet potensial til å bli et riktig så spennende band.

Beste spor: «Dahlia», «Gaia».