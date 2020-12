Juryen imponert over nye tegneserier - her er vinnerne

KONKURRANSE: Hun skulle pendle mellom Norge og Libanon, men ble koronafast i nord. Sånt blir det en tegneserie av. Snart blir vinnerstripen «The Good Innvandrer» å se i Aftenbladet og flere andre norske aviser.

Jeanine El Khawand fra Libanon gikk helt til topps i den store stripekonkurransen med sin halvbiografiske The Good Innvandrer.

Jonathan Falk Systad

Tarald Aano Redaktør

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter å ha fulgt kjærligheten til Norge ble Jeanine El Khawand fra Libanon plutselig sittende «koronafast». Da trengte hun et tidsfordriv. Nå skal hennes halvbiografiske seriestripe «The Good Innvandrer» publiseres i flere av landets største aviser.

– Det føles fantastisk! Da jeg meldte meg på, håpet jeg på en topp-ti-plassering, men trodde aldri jeg skulle vinne. Jeg er så glad for at juryen så potensial, forteller El Khawand.

Stripen hennes nådde helt til topps i Stripekonkurransen 2020, en konkurranse arrangert av Stavanger Aftenblad , VG, BT, Adresseavisen og Fædrelandsvennen sammen med forlaget Strand Comics og Strand Forlag. Nå skal «The Good Innvandrer» publiseres i alle nevnte avisene, i tillegg til «Pondus» og «Lunch».

Basert på eget liv

El Khawand er utdannet kunstner fra hjembyen Beirut, og flyttet til Bergen etter å ha forelsket seg i en nordmann. Planen var å pendle mellom byene, men den globale koronapandemien ville det annerledes. Nå tar hun en kunstmaster ved Universitetet i Bergen, og har brukt tegningen som en slags terapiform.

– Det å gjøre virkelige hendelser til historier er en fin måte å finne ordentlig ut av ting. I ukene før konkurransen slet jeg mye med nattesøvnen, så mange netter satt jeg bare og tegnet, sier hun.

«The Good Innvandrer» forteller historien om møtet med Norge.

– Den er en noe overdrevet selvbiografi. Hovedpersonen er kunstner, feminist og en håpefull – men noen ganger feilende – veganer. Hun hater merkelapper og bruker humor som skjold. Serien følger henne mens hun prøver å skjønne dette nye stedet, kulturen og språket. Og at hun prøver å føle seg hjemme, forteller hun.

Hun er likevel tydelig på at serien skildrer hennes egne opplevelser, og at den ikke nødvendigvis snakker for flere enn henne selv.

Fakta Juryen Hanne Sigbjørnsen (Tegnehanne), Frode Øverli (Pondus), Lina Neidestam, (Zelda), Audun Solberg fra VG, Tarald Aano (Aftenbladet), Heidi Andresen (Strand Forlag) og Håkon Strand (Strand Comics). Les mer

– Jeg håper at folk med ulike bakgrunner vil kunne relatere seg til den. Som kunstner må man bare lage ting, sende det ut dit og håpe at noen kjenner seg igjen. Den snakker dog ikke for noen andre enn meg selv. Min historie kan ikke representere innvandrere, eller folk fra Midtøsten, da vi ikke er noen homogen gruppe. Dette er bare én av mange stemmer, i det som ser ut til å bli en stadig mer mangfoldig «main stream».

Hovedpremien er på 150.000 kroner, som inkluderer publisering i flere aviser og tegneserieblad.

Fri Flyt av Pål Eikenes fikk andreplassen i konkurransen.

Mange talenter

140 deltakere meldte seg til den store stripekonkurransen. Flere av bidragene kom fra serieskapere som allerede har fått publisert serier, men mange kom fra folk som ikke har publisert egne tegneserier før. Og juryen var imponert - både over bredden og kvaliteten. Til sist satt de igjen med 25 finalister, som ble til ti premierte.

Her er seriene som kom på de fem øverste plassene i konkurransen:

«The good innvandrer» av Jeanine El Khawand. Et skråblikk på norsk kultur og væremåte. «Fri flyt» av Pål Eikenes. En absurd enstriper som framkaller latter. «Pappa» av Marius Henriksen. En familieserie full av gjenkjennelige situasjoner. «Inadekvat» av Eirik A Vik. Om Ina som flytter til hjembygda og innser at livet ikke ble som hun håpet. «Bingosen» av Kaia Nyhus. Om å bo sammen med sine besteforeldre - som liker bingo.

Marius Stene fra Brusand lager serien Oisann og ble blant de premierte.

Fem andre serier ble premiert, men ikke rangert:

Oisann av Marius Stene, Brusand

Synenti, av Håkon Forfod Sønneland, Gran

Krimskrams av Linn Irene Ingemundsen, Aberdeen/Nærbø

Gökboet av Hanna Strömberg, Malmø

De folka! av Ragnhild Hugnes, Oslo

Hovedvinneren vil bli publisert utpå nyåret. Flere av de andre seriene vil antakelig også dukke opp som gjestestriper i Aftenbladet.

Flere rogalandinger

I tillegg til disse var flere andre rogalendinger med videre fra første sorteringsrunde, uten å nå helt opp. Det kan likevel bli aktuelt å introdusere noen av dem som gjesteserier.

Det var en sånn dag av Siri Jeanette Pedersen fra Stavanger.

Regn av Jacob Bowitz, Stavanger.

Cravings av Michelle B. Frise, Stavanger.

Grønske av Ingrid Smedvig, Stavanger

Stress av Pål Andreas Løyning, Sauda.