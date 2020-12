Julequiz 27. desember

Klarer du disse spørsmålene?

Trappetrinn

I denne oppgaven gjelder det å finne riktig svar ved hjelp av færrest mulig opplysninger.

Tema: Geografi

5 poeng: Vi skal fram et land som ble samlet i 1861 etter å ha bestått av en rekke småstater i flere hundre år. 4 poeng: I 1861 var hovedstaden en annen enn i dag, og landet har vært republikk siden 1946. 3 poeng: Ingen andre land har like mange steder på Unesco sin liste over verdens kulturarv. 2 poeng: Landet, som er nummer 71 på listen over verdens største land, omslutter to andre nasjoner. 1 poeng: Flagget er grønt, hvitt og rødt, og landet grenser til Frankrike, Østerrike, Sveits og Slovenia - i tillegg til enklavene Vatikanstaten og San Marino.

Fakta Svar: Italia. Torino var hovedstad fra 1861 til 1865, Firenze var hovedstad fram til 1871 da Roma overtok som Italias hovedstad. Les mer ↓

Koblinger

Tema: Natur

De fleste av oss går ikke rundt og husker latinske navn på ulike ville dyr. Likevel klarer vi kanskje koble det norske navnet med det latinske - i alle fall hvis det ligger noe i navnet som kan sende tankene i rett retning. Altså: Koble latinske og norske dyrenavn. Som vanlig sitter du igjen med en liten rest når oppgaven er gjort.

A: Ulv 1: Lynx lynx B: Moskusfe 2: Canis familiaris C: Hest 3: Alces alces D: Isbjørn 4: Canis lupus E: Elg 5: Ovibos moschatus F: Ekorn 6: Ursus maritimus G: Hund 7: Sciurus vulgaris H: Rein 8: Equus ferus caballus I: Gaupe

Fakta Svar: A4, B5, C8, D6, E3, F7, G2 og I1. Reinen var altså ikke med i denne fasiten, men for spesielt interesserte kan vi opplyse om at reinens latinske navn er Rangifer tarandus. Les mer ↓

Rekkefølge

Tema: Regnbuen

Regn har vi hatt nok av i høst, men av og til har også solen blandet seg med nedbøren. Da oppstår vakre regnbuer - og det er tema for dagens rekkefølgeoppgave. Vi vil nemlig at dere skal plassere regnbuens farger i rett rekkefølge, fra ytterst (øverst) til innerst (nederst) i buen. (OBS: Ofte kan vi se to regnbuer. Da vil rekkefølgen på fargene være motsatt i den ytre regnbuen.)

Oransje

Grønn

Blå (lyseblå/turkis)

Fiolett

Indigo (mørkeblå)

Gul

Rød

Fakta Svar: De som husker den klassiske huskeregelen ROGGBIF, klarte denne lett: Rød

Oransje

Gul

Grønn

Blå

Indigo

Fiolett Les mer ↓

Påstander

Winston Churchill, britenes markante statsminister under Den andre verdenskrig, var en sitatmaskin. Om alt som tillegges ham, virkelig kommer fra ham selv, er uvisst. Men her er noen dokumenterte sitater fra Churchill - og ett, to eller tre utsagn som beviselig kommer fra helt andre steder. Klarer du å finne de ekte Churchill-sitatene?

1: Aldri i historien om menneskelig konflikt har så mange hatt så få å takke for så mye.

2: Vi skal vise nåde, men vi skal ikke be om det.

3: Hun er vakker, omtrent som meg, men på henne syns det mye bedre.

4: Jeg har intet annet å love dere enn blod, slit, tårer og svette.

5: Suksess er evnen til å gå fra en fiasko til en annen uten noe tap av entusiasme.

6: Men tro ikke at dette er slutten på krigen! Det er ikke engang begynnelsen på slutten! Men det kan være slutten på begynnelsen!"

7: Bitterhet er som å drikke gift og håpe det vil ta livet av dine fiender.

8: Det finnes alltid gode grunner for ikke å gjøre noe, særlig for ikke å gjøre noe selv.

Fakta Svar: Utsagn 3, «Hun er vakker, omtrent som meg, men på henne syns det mye bedre», er hentet fra Beate Grimsruds roman «En dåre fri» fra 2010. Men Churchill skal engang ha svart følgende da en kvinne anklaget ham for stadig å være full: «Forskjellen mellom meg og deg, frue, er at i morgen er jeg edru mens du fortsatt forblir stygg.» Utsagn 7, om bitterhet, stammer heller ikke fra Churhill, men tillegges Nelson Mandela. Churchill skal derimot ha deltatt i denne replikkvekslingen med Lady Nancy Astor: «Winston, hvis du var min mann, ville jeg hatt gift i teen din.» Winston Churchill: «Nancy, hvis jeg var din mann, ville jeg ha drukket den.» Les mer ↓