Julequiz 23. desember

Klarer du disse spørsmålene?

Hvor langt borte fra Sandnes er Stockholm? Foto: TT NYHETSBYRÅN

TRAPPETRINN

I denne oppgaven gjelder det å finne riktig svar ved hjelp av færrest mulig opplysninger.

Tema: Julemat

(du får hintene ved å scrolle nedover)

5 poeng: Denne retten har gitt navn til en novellesamling signert en berømt krimforfatter - både i originalutgaven og i norsk oversettelse. 4 poeng: Retten skal helst modne noen måneder før den spises, og den serveres gjerne flambert med rom eller annet brennevin. 3 poeng: Retten består ifølge Store Norske Leksikon av store mengder tørket frukt, særlig rosiner og svisker, i tillegg til mel, talg, sukker, sitron, muskat og andre krydder. 2 poeng: På engelsk har den egentlig to navn, og det ene navnet etterlater ingen som helst tvil om at dette handler om jul. 1 poeng: Det andre engelske navnet har sin opprinnelse i det engelske ordet for plomme.

Fakta Svar Plumpudding, eller Christmas pudding. Denne retten ga altså navn til Agatha Christies novellesamling «The adventure of the Christmas pudding» (1960), på norsk «Den mystiske plumpudding». Les mer ↓

KOBLINGER

Her skal dere koble fotballklubb med land. Enkelt? Kanskje… Litt mer vrient blir det når vi sørger for at det alltid blir litt til overs i en av listene. Men lykke til!

1: Shamrock Rovers FC A: Nederland 2: FC Jazz B: Tyrkia 3: ŁKS Łódź C: Portugal 4: Denizlispor D: Finland 5: Genk E: Belgia 6: FK Arsenal Tula F: Irland 7: FC Twente G: Polen 8: Rio Ave Futbol Clube H: Russland I. Kroatia

Fakta Svar 1F, 2D, 3G, 4B, 5E, 6H, 7A, 8C. Ingen av disse lagene spiller altså i Kroatia, der eliteserien heter Prva HNL. Mestvinnende klubb og regjerende mester der er Dinamo Zagreb. Les mer ↓

PÅSTANDER

Her får dere åtte påstander. Minst en av dem, kanskje så mange som tre, er bare bløff. Velg en og en sannferdig opplysning, så sitter du til slutt igjen med en, to eller tre løgner.

Tema: Kalender 2021

1: Året 2021 er skuddår og har derfor 366 dager.

2: Første april 2021 er ikke bare dagen for lovlige løgner, det er også første dag i påskeferien for mange - torsdag første april 2021 er nemlig skjærtorsdag.

3: Palmesøndag er 28. mars, slik at påskens helligdager neste år blir fordelt mellom mars og april.

4: Julaften og nyttårsaften 2021 faller på fredager.

5: De første dagene av året 2021 har ukenummer 53.

6: De siste dagene av året 2021 har ukenummer 53.

7: Mai måned er en vakker måned - også i kalenderen. I 2021 kommer alle disse høytids- og helligdagene i løpet av mai: Arbeidernes dag, Kristi Himmelfartsdag, Grunnlovsdagen, første og andre pinsedag.

8: 17.mai i 2021 faller på en mandag.

Fakta Svar Påstand 1 og 6 er feil. Alle skuddår kan deles med fire - så neste skuddår blir i 2024. Året 2021 har bare 52 uker ettersom årets første dager tilhører uke 53 fra året før. Les mer ↓

REKKEFØLGE

Her skal dere rett og slett plassere disse stedene i rett rekkefølge - etter avstanden fra Sandnes. De nærmeste først, deretter lenger og lenger borte fra kremmerbyen.

Trondheim

Oslo

Amsterdam

København

Stockholm

Tromsø

London

Paris

Fakta Svar * Oslo (308 km) * København (542) * Trondheim (568) * Stockholm (707) * Amsterdam (724) * London (898) * Paris (1135) * Tromsø (1355) Kilde: no.avstand.org Les mer ↓