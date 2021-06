Suverent tittelkutt

Disig glamrock fra sørstatene, med ett høydepunkt.

T. Hardy Morris ble sittende fast i hjembyen Athens i Georgia. Foto: Alec Stanley

Geir Flatøe

Publisert:

T. Hardy Morris: «The digital age of Rome» (New West/Border)

Er det tilstrekkelig med én virkelig god sang for å kunne et album vellykket? I så fall er tittelkuttet «The digital age of Rome» det som skal til her.

Det er en usedvanlig frisk låt, til tross for sin depressive tekst med criminals on our thrones. Går USA til grunne som det gamle Romerriket? Thomas Hardy Morris er ikke fremmed for tanken.

Platens øvrige kutt er ikke dårlige, men de kan likevel ikke måle seg med tittelkuttet. Til Morris’ forsvar var det ikke disse låtene han hadde tenkt å spille inn, men pandemien skilte ham fra det faste bandet. Han la de planlagte sangene til side og skrev et knippe nye som han spilte inn i hjembyen Athens i Georgia ved hjelp av blant andre Faye Webster og Drive-By Truckers-trommis Brad Morgan.

Disig glamrock fra sørstatene er merkelappen, noe som nesten er dømt til å bli bra. Og bra er det blitt, ikke minst fordi Morris har stemmen og den tilbakelente kulheten som skal til.

Beste spor: «The digital age of Rome», «I assure you (An ode)».