Ut i naturen

Kosmisk country av det silkemyke slaget.

Ripley Johnson har brukt pandemien til å oppsøke skog og mark. Foto: Thrill Jockey

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Rose City Band: «Earth trip» (Thrill Jockey/Border)

Ripley Johnson startet Rose City Band som et sideprosjekt til bandene han spiller gitar i; Wooden Shjips og Moon Duo. Denne gang byr han på kosmisk countryrock med en myk og tidvis melankolsk undertone, noe som gir oss en nydelig åpning med «Silver roses» og «In the rain».

Steelgitaren til Barry Walker gir et løft til det hele, som på vakre «Feel of love» og «Lonely places».

Sangene er spilt inn hjemme i Portland i Oregon og handler i stor grad om å leve i pakt med naturen, gjerne forsterket av psykedeliske stoffer. Det er kanskje disse som gjør at Johnson strekker avslutningen «Dawn patrol» ut i overkant lange ni minutter, men sangen fungerer sikkert bra med en soloppgang som bakteppe. Eller hvis du føler trang til å meditere over et eller annet.

Uansett får du sju flotte kutt før du kommer så langt, på en slitesterk plate inspirert av den myke siden til navn som Neil Young og Grateful Dead. Nydelig gjort.

Beste spor: «Silver roses», «In the rain», «Feel of love», «Lonely places».