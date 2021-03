Fæl, fargesprakende b-serie om sex-arbeidere på rømmen

Den nye serien fra skaperne av «Papirhuset» er en overfladisk, uoriginal og usjarmerende opplevelse.

«Sky Rojo» handler om tre vakre kvinner som må rømme fra en sadistisk hallik. Foto: TAMARA ARRANZ

Kine Hult Journalist

Sky Rojo

Spansk serie. Sjanger: Drama/action. Aldersgrense: 16 år. Premiere på Netflix 19. mars.

Den spanske serien «Sky Rojo» prøver seg på den umulige øvelsen å skildre prostitusjon med tilstrekkelig mye avsky samtidig som det skal være litt sexy.

Serien handler om tre kvinner fra ulike bakgrunner som holdes mer eller mindre fanget på et påkostet bordell på Tenerife av en gjeng usedvanlig motbydelige menn. Når den ene kvinnen, en kubaner utsatt for menneskehandel, forsøker å kjøpe seg fri fra sjefshalliken, går det galt. Han går løs på henne, men før han rekker å forårsake livstruende skader, kommer to av hennes kolleger til unnsetning og får uskadeliggjort fyren. Så bærer det ut på en hodeløs flukt, mens hallikens sadistiske medarbeidere jakter på de vettskremte kvinnene.

Det er med andre ord en ganske mørk tematikk, og man kunne sikkert benyttet anledningen til å debattere prostitusjon, bordellvirksomhet og menneskehandel. Man kunne også gått nærmere inn på årsakene til at kvinner havner i prostitusjon, og hva den gjør med dem. Men ikke i denne serien. Vi får riktignok noen korte presentasjoner av de flyktende kvinnene og deres forhistorie, men det skrapes bare så vidt i overflaten. Det meste av energien går med til å konstruere stadig nye brå vendinger og spenningsmomenter, og krydre det hele med ekstremt dårlige forsøk på kjapp humor. Kanskje er tanken at det skal være mørkt og på kanten, men resultatet er i beste fall ujevnt.

Nå må det selvsagt tas høyde for at bare de fire første episodene er sendt ut til anmelderne, men så langt er det veldig vanskelig å finne noen elementer som gjør det verd å følge med videre. Det kan til nøds gå an å se på dette om man ønsker ekstremt lettfattelig underholdning servert med teskje. Likevel er det vanskelig å fri seg fra følelsen av at tematikk og presentasjon er i konstant utakt med hverandre.