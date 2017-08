Flere voldsepisoder i natt

Kl.23.31 fikk politiet melding om at en mann hadde blitt slått i ansiktet ved Arneageren. Han ble påført et kutt i leppa. Flere personer stakk fra stedet. Politiet etterforsker hendelsen.

Kl.23.38 braket det løs i Sandnes. To menn kom i krangel i sentrum, og det endte med at den ene ble rispet i hånda med kniv. Begge de involverte ble pågrepet etter kort tid.

Kl.00.30 var det slagsmål på Bryne. To berusede menn utvekslet slag utenfor et utested. Den ene ble kjørt til legevakt for sjekk etter hendelsen. Politiet har opprettet sak på forholdet.