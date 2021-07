Grønn by har ansatt ny daglig leder

Marie Koch Singelstad er ansatt som ny daglig leder. Singelstad overtar etter Elin Schanche, som har sagt opp sin stilling som daglig leder i Grønn by.

Marie Koch Singelstad er 38 år og for tiden ansatt i samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, hvor hun arbeider som rådgiver til fylkessamferdselssjefen. Hun har tidligere vært politisk rådgiver i Rogaland fylkeskommune og for bystyregruppen til Høyre i Stavanger, i tillegg til

kommunikasjonsrådgiver ved Stavanger universitetssykehus.

Marie har en bachelor i kunsthistorie og medievitenskap fra Universitetet i Bergen og en master i kunst- og kulturvitenskap fra Universitetet i Stavanger. For øyeblikket tar hun ledelse ved BI.

- Jeg gleder meg veldig til å begynne i Grønn by. Jeg ser fram til å lede det viktige arbeidet med å sette fokus på bærekraft og miljøbevissthet i regionen vår, i samarbeid med masse dyktige og ambisiøse folk i organisasjonen og i nettverket, sier Singelstad i en pressemelding.

- Med Marie ved roret mener vi at Grønn By blir tatt godt hånd om og løftet videre som den betydningsfulle samfunnsaktøren vi er. Hun har viktige nøkkelkvalifikasjoner for Grønn by i tiden fremover, for eksempel relasjonsbygging, kommunikasjon, politikk og offentlig forvaltning. Vi er

meget godt fornøyde med å få Marie med på laget, sier Hans Kjetil Aas, styreleder i Grønn By.

Etter over fire år i Grønn by, skal Elin Schanche nå starte som avdelingsleder i Prosjektil.

- Vi vil takke Elin for den innsatsen hun har lagt ned i Grønn by. Hun har sørget for at Grønn by har utviklet og befestet seg som et seriøst nettverk. Vi ønsker lykke til i ny jobb, sier Aas.

Singelstad tiltrer i stillingen som daglig leder fra 1. oktober.