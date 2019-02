I 04-tiden natt til tirsdag startet Forsvaret hevingen av KNM «Helge Ingstad», som kolliderte i Hjeltefjorden i november i fjor. Det opplyser forsvaret i en pressemelding.

– Det er en veldig kompleks operasjon, med veldig mange folk involvert. Hovedfokuset vårt er at alle som bidrar skal gjennomføre arbeidet uten å få så mye som et skrubbsår, sier Anders Penna til BT.

Han er bergingsleder i Boa, selskapet som er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av hevingen. Han forteller at operasjonen er svært risikofylt, men at de har gjort alt de kan for å redusere risikoen.

– Vi gikk gjennom en sjekkliste på godt over hundre linjer før vi startet arbeidet, sier han.

Arbeider under vann

Ifølge Forsvaret er hevingen ventet å ta mellom fem og seks døgn. Rundt 300 personer jobber på skift for å få fregatten opp fra vannet.

– Nå har vi tatt det første steget, som innebærer å løfte KNM «Helge Ingstad» fra bunnen. Vi har full kontroll på kranen, sier Penna.

I en oppdatering tirsdag klokken 10.00 skrev Forsvarmateriell at de hadde begynt å kutte sikkerhetsvaiere. Sikringene som gikk fra fregattens akter mot land er fjernet, for at de ikke skal dra unødvendig i fartøyet under hevingen.

Setter de siste kjettingene på plass

Ved 13.30-tiden tirsdag formiddag er alle sikringskjettingene blitt kuttet av fartøyet.

Neste oppgave var da å få på plass de siste løftekjettingene som må til for å få plassert fregatten i flytedokken.

– De fire siste kjettingene ligger ikke i den posisjonen de må være før hevingen. Det har ikke vært mulig å feste disse løftekjettingene før skipet er blitt løftet klar av bunnen, sier Elisabeth Sandberg, kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsmateriell.

Da fregatten var løftet klar av bunnen, ble den dratt 70–80 meter ut fra land.

– Der ligger det stabilt. I dag har det gått veldig fint. Hver fase er en ny utfordring, men været er den største utfordringen vi har, sier Sandberg.

Avhengig av godt vær

De to kranlekterne «Gulliver» og «Rambiz» skal løfte fregatten samtidig, og derfor må de ligge i ro ved siden av hverandre. For at de skal klare det, må det være lite vind og bølger.

Ifølge Forsvaret er det ventet en del dønninger onsdag, og det kan føre til endringer i operasjonen.

– Men vi har tatt en grundig analyse av været, og er ganske sikre på at vi får gjort arbeidet på en trygg måte, sier Anders Penna i Boa.

Ventet på bedre vær

«Gulliver» og «Rambiz» fortøyde ved havaristedet søndag ettermiddag, men været mandag var for dårlig til å starte operasjonen.

Forsvarsmateriell og Boa har satt en grense på 0,5 meter signifikant bølgehøyde for å gjennomføre operasjonen. Dette værvinduet må holde en uke.

Om alt går etter planen vil fregatten bli overført til den nedsenkbare lekteren «Boa barge 33» torsdag eller fredag. Dermed kan KNM «Helge Ingstad» være fremme på Haakonsvern i løpet av helgen, anslår Forsvaret.