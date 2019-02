Stavanger vil arrangere sjakk-VM, men hvem betaler?

– Vi kommer til å søke om midler fra ulike hold. De største inntektskildene kommer til å bli fra sponsorer, stat og kommune, sier styreleder i Norway Chess, Kjell Madland.

Dermed må skattebetalerne belage seg på å bidra til en eventuell sjakkfest, men det er ikke klart hvor mye det vil bli. Madland understreker at man ikke må se på dette som en ren kostnad, men at et slikt arrangement vil gi mye tilbake til folket.

– Et sjakk-VM kommer til å gi mange nye inntektsider til byen, sier han, og trekker særlig frem næringslivet som vil nyte godt av et verdensmesterskap.

Hardt arbeid

Det har ikke lyktes Aftenbladet å komme i kontakt med ordfører Christine Sagen Helgø (H). Varaordfører Bjørg Tysdal Moe er imidlertid enig med Madland om at et sjakk-VM i Stavanger vil ha mange positive virkninger for byen. Men noen utfordringer blir det.

– Vi må jobbe aktivt for å få sponsorinntekter. Det som er positivt er at vi dette er penger vi får tilbake, ved at vi får markedsført hele regionen vår. Det er viktig å huske på at dette er ikke bare for Stavanger, men hele Rogaland, sier Moe.

Det er usikkert når søknaden vil bli sendt, men først og fremst venter Stavanger på svar hvem sjakkforbundet vil ha som Norges kandidat. Stavanger konkurrerer mot Oslo, Bærum og Kragerø om å bli Norges VM-håp.

– Vi har allerede satt av 500.000 kroner til søknaden. Det er viktig at vi har en god søknad, sier hun.

– Norway Chess har virkelig satt oss på kartet

– I Stavanger har vi et unikt utgangspunkt ved at vi har arrangert Norway Chess tidligere, og vi har bevist at Stavanger er en god sjakk-by. Norway Chess har virkelig satt oss på kartet. Vi vet at VM vil tiltrekke seg både flere folk og føre til flere medieoppslag, sier varaordføreren.

Hun tror at ettervirkningene av et eventuelt VM vil være til nytte for videre satsing.

– Det kan føre til at Norway Chess blir utvidet de neste årene, slik at det blir større engasjement rundt spillet, sier Tysdal Moe.