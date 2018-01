Bli med i Klubb Aftenbladet

Hvorfor ser nyhetsbildet ut som det gjør? Hvilke vurderinger har Aftenbladet gjort?

Dette er utgangspunktet for den nyopprettede Facebook-gruppen «Klubb Aftenbladet». Som medlem i gruppa får du vite hvordan vi jobber med nyhetssakene - og du kan selvsagt gi dine innspill til hva vi bør gjøre annerledes.

– Vi vil med dette invitere brukerne tettere inn i journalistikken. Aftenbladet trenger innspill og et større meningsmangfold i journalistikken vår, sier digitalredaktør Elin Stueland.

Aftenbladets Facebook-side, med nærmere 60.000 følgere, vil fortsatt bli oppdatert på samme måte som før. I Klubb Aftenbladet får du våre medarbeideres betraktninger om sakene og bildene de leverer: Hvordan de har jobbet frem en sak, hvorfor saken skapte så enormt engasjement eller hvorfor akkurat den saken ble førstesideoppslag.

– Vi håper at lista for å ta kontakt blir lavere - og at Aftenbladet blir mye mer tilgjengelig når du kan ta direkte kontakt med journalistene våre. Denne klubben skal gjøre Aftenbladet bedre og avisa mer aktuell for de som bruker oss. Vi håper mange blir med, sier Stueland.

Her kan du melde deg inn i Klubb Aftenbladet