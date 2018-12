Båtbrann ved Finnøy:- Søket trappes ned

Klokken 10.00 opplyser lensmannen i Finnøy at politiet fortsatt ikke har fått meldinger om at noen skal være savnet. I løpet av dagen til politiet undersøke havaristen.

Klokken 9.40 opplyser vakthavende redningsleder Eirik Walle at søket er i ferd med å trappes ned. Sea King-en har returnert.

– Båten er helt utbrent og delvis sunket, og kan ikke identifiseres. Vi har gjort omfattende søk i området, og søkeforholdene har vært gode. Hadde det vært personer i båten mener vi vedkommende burde vært funnet nå. Det foreligger ingen bekymringsmelding eller opplysninger om at personer er savnet, sier Walle.

Pål Christensen

Pål Christensen

Det var ved 07-tiden tirsdag morgen at nødetatene fikk melding om at en fritidsbåt sto i full fyr ved Alnskjæret i Finnøy. Det skal dreie seg om en cabincruiser på cirka 35 fot.

Meldingen om brann ved Mjøsnesholmene kom til brannvesenet fra mannskap om bord på ferje og hurtigbåt tidlig tirsdag morgen. Rygerdoktor og Sea King-en var omtrent samtidig på stedet, ca. klokken 7.15.

Pål Christensen

Klokken 9.30 melder politiet at det bak båten som stod i brann hang en liten rib-båt av merket Ballongen. Den skal være hvit med blå striper. Politiet er svært interessert i å komme i kontakt med eier eller eventuelt andre som kjenner til båten.

- Gummibåten er hvit med en blå stripe på, opplyser vakthavende redningsleder Eirik Walle.

Klokken 08.45 sier redningsleder Jan Lillebø følgende til Aftenbladet:

– Båten var overtent, men nå er flammene slått ned i båten slik at brannen er slukket. Dykkere er nå i ferd med å gå ned i området rundt båten for å søke. Totalt er det fem båter som deltar i søket i tillegget til et Sea King-helikopter.

– Vet dere om det var personer om bord i båten da den begynte å brenne?

– Det er uvisst og det er derfor vi søker for fullt. Vår hovedoppgave er å lete etter personer og berge liv.

Pål Christensen

– Var båten i drift ute på sjøen da den begynte å brenne, eller sto den i ro?

– Den sto oppe på skjæret da den begynte å brenne, svarer redningslederen, som informerer om at de kommer til å søke for fullt utover dagen.

Hovedredningssentralen sendte ambulansebåt og helikopter til området Mjølsnesholmane straks de fikk meldingen om båtbrannen.

Leserbilde

Klokken 07.23 melder Hovedredningssentralen at dykkere, brannbåt og politi er underveis.

Norled melder også at MS Rygerprins i Finnøyruten ligger nord for Finnøy og deltar i en redningsoperasjon etter brann i fritidsbåt. Det gir forsinkelser.

Status båtbrann. Brann slukket. Dykker rundt skjæret båt står på. Søker holmer og skjær i området med helo og båter. Årsaksammenheng ukjent. Antall personer er ukjent. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) December 11, 2018