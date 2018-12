Denne gubben viser vei til en gård full av fyrverkeri

Det første året gikk det galt, for den oppblåsbare mannen fra Kina var ikke laget for å tåle norsk klima.

Vinden fikk godt tak i den åtte meter høye mannen og rev og slet i både sømmer og fester. Det gjorde at den smilende mannen raknet og falt sammen som en sekk. Nå er sømmene forsterket slik at han skal tåle at det blåser uten at futten går helt ut av ham av den grunn.

– Jeg ville egentlig at fyrverkerimannen skulle få seg en kjæreste til neste år, men kona har sagt nei, sier Georg Grødem.

Pål Christensen

– Blir aldri voksen

Til vanlig driver han med honningbier og slaktekylling. Men to dager i året er det fyrverkeri som gjelder på gården 1 kilometer fra Vatnekrossen retning Hommersåk.

– Jeg begynte å selge fyrverkeri fordi jeg har en interesse for det. Det er vel sånn det er med oss som aldri vokser helt opp og blir voksne, smiler Georg Grødem.

I år er det ti år siden han startet å selge fyrverkeri. Første året solgte han fyrverkeri i Sandnes sentrum, men de ni siste årene har han solgt stjerneskudd og store batterier hjemme på gården på Vatne.

– Bra med rakettforbud

Styrepinneraketter ble forbudt i 2008, året før han startet å selge fyrverkeri, men det synes han er like greit.

– Du får mye mer igjen for pengene ved å kjøpe et batteri. Før kunne du kjøpe en rakett til 400 kroner. Da fikk du ett smell og en stor rose på himmelen. Nå får du gjerne 80–90 effekter i et batteri til samme pris. Dessuten er det mye tryggere med batterier enn med pinneraketter, sier Grødem.

Pål Christensen

Han har heller ingenting imot at det er bare er lov til å selge fyrverkeri to dager.

– Det er helt supert. Det betyr at det blir mindre bruk av fyrverkeri utenom på nyttårsaften. Folk kjøper det de skal ha på de to dagene, sier Grødem.

– Hva fyrer du selv opp på nyttår?

– Vi får se hva som blir igjen. Heldigvis er det en returordning for fyrverkeri, så jeg slipper å fyre opp alt som blir igjen. Vi får alltid filmer av det vi selger, men jeg pleier å teste nyhetene, slik at jeg kan se med egne øyne hvordan de ser ut. Da vet jeg hva jeg skal si til kundene neste år, sier Grødem.

Han feirer nyttår på gården, og i år blir det over 20 personer på kalkunmiddag med riskrem til dessert.

Pål Christensen

250.000 kroner

Omsetningen har steget jevnt og trutt år for år, og nå selger han fyrverkeri for rundt 250.000 kroner fordelt på de to salgsdagene. Mange av kundene er faste, slik som Anne Cathrin Østebø.

Hun har plukket med seg fyrverkeri for 1200 kroner. Det inkluderer to batterier, to lysfontener, stjerneskudd og flere par med gratis beskyttelsesbriller. Til sammen blir de ti personer som skal feire nyttår sammen, og da trengs det litt fyrverkeri.

– Jeg pleier å kjøpe fyrverkeri her hvert år. Her har de godt utvalg og er opptatt av sikkerhet, sier Østebø.

På vei ut av gården står det også et skilt som sier:

Tenk sikkerhet.

Ta ansvar.

God fornøyelse.