Rektor toppar lista til Hå Sp

Nominasjonsmøtet var onsdag kveld.

- Me har fått med mange gode folk, melder toppkandidaten sjølv, Svein Høyland i ei melding til Aftenbladet.

Han er nå gruppeleiar i kommunestyret, der Sp har tre medlemmer. Til daglig er han rektor på Hellvik. Men både Arna Høyland, den første kvinna som leia Rogaland bondelag, og Tobias Aanestad går ut.

Vi merker oss at journalisten Sjur Håland som tidlegare var inne for Krf, nå vil ta et tak for Sp. Han er ein kjend kar for lesarar av Bondevennen.

Her er lista:

Dei tolv fyrste på lista er i prioritert rekkefylgje, dei øvrige er i alfabetisk rekkefylgje.

1. Svein Høyland 1971,Brusand, rektor.

2. Gry Kirsti Høyland Sirevåg, 1970, Nærbø, sjukepleiar

3. Sjur Håland, 1962, Varhaug journalist

4. Lenita Salte, 1976 Varhaug,

butikkmedarbeidar.

5. Anders Braut Ueland 1981,

Vigrestad, bonde.

6. Anne Vold Jensen, 1955

Vigrestad, virksomheitsleiar

7. Bjørg Sandve,1953

Nærbø, pensjonist

8. Tobias Gudmestad ,1949

Nærbø, pensjonist

9. Silje Hadland, Hårr

1978, Vigrestad,bonde

10. Ove Aanestad, 1958,

Varhaug, bonde

11. Olaug Varhaug, Siqveland,

1998, Varhaug hjelpepleiar/bonde

12 Hans Jr. Ånestad,1976, Varhaug, bonde

13. Bjørn Ståle Bekkeheien, 1981, Nærbø, bonde

14. Per M. Bjorland,1965,Nærbø,

bonde

15. Tone Marie Nærland Fjellheim, 1982, Brusand, sjukepleiar.

16. Knut Åge Gjersdal,1970, Vigrestad, bonde

16. Ole Trond Herredsvela, 1976, Brusand, bonde

17. Anette Håland, 1981, Varhaug, vernepleiar/agronom

18. Hanne Elise Lindal, 1968, Nærbø, bonde

19. Lars M. Madland, 1961, Varhaug bonde/reiseleiar

20. Jarl Nord-Varhaug, 1956, Brusand seminteknikar

21. Joakim Nord-Varhaug, 1980

Brusand, kalkulatør

22. Torfinn Nærland, 1966,

Vigrestad, rådgjevar

23. Andreas Rød, 1994

Varhaug, elektrikar

24. Elin Viktoria Salte, 1979

Brusand, bonde/turistvert

25. Ingeborg Nærland Skjærpe,

1961, Nærbø, bibliotekar

26. Judith Nærland Skjærpe, 1997,Nærbø, elev

27. Siv Undem,1972, Sirevåg

rådgjevar

28. Per Inge Undheim, 1979

Nærbø, bonde

29. Tore Vingen,1972, Sirevåg

avdelingssjef.

Noen må jo holde Reinert Kverneland litt i ørene

Flere stemte blankt for Reinert Kverneland som listetopp i Time

Sp mener de alene kan fylle kommunestyret i Klepp