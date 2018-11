Ganddal krever svømmehall

– Det er ikke ukjent at det er for dårlig kapasitet på svømmehaller i Sandnes, sier rektor Elisabeth Aksnes ved Sørbø skole, som torsdag feiret 15 år. Jubileet ble markert med stor bursdagsfest med sang og dans i skolegården og en 15 meter lang sjokoladekake til elever og lærere.

I fjor var det bare to av elevene på 4. trinn ved skolen som klarte kompetansemålene i svømming. Slik var det også året før.

– Flere vil nå målene i år, men i fjor var det to. Det viser at det er vanskelig å nå kompetansemålene med den bassengkapasiteten som er, sier rektoren.

I dag er tilbudet til elevene ved skolen én time svømming i uken på 4. trinn, og flere foreldre peker på at svømmehallkapasiteten er sprengt og at elevene ikke får tilfredsstillende tid i bassenget. De synes det er bra at det bygges ny hall på Iglemyr, men det løser ikke problemet.

– Det er et stort engasjement blant foreldre for å få ny svømmehall, og elevrådet har også engasjert seg i dette, forklarer rektoren.

Rune Vandvik

Samlet bydel

Det er ikke en gruppe tilfeldige foreldre som står bak kravet om ny svømmehall på Ganddal. Det er en samlet bydel som inkluderer Ganddal bydelsutvalg, Ganddal idrettslag, Sandnes svømme- og Livredningsklubb, FAU ved både Ganddal skole, Sørbø skole, Lundehaugen ungdomsskole og Sandnes Friskole, samt Samarbeidsutvalgene ved Sørbø, Friskolen og Lundehaugen.

Sammen har de sendt et felles innspill til bystyret der de ber om at ny svømmehall prioriteres og at det innarbeides et eget forprosjekt i økonomiplanen for de neste fire årene.

– Det er et behov for ny svømmehall, og det er mange skoler som har altfor lite svømmeopplæring. Det er mange gode grunner til å plassere en svømmehall på Lundehaugen. Det er en praktisk plassering med barnehager, skoler og bo- og aktivitetssenter i umiddelbar nærhet, og det er regulert til idrettsanlegg i dag. Det er er også nær kollektivtransport som tog og buss, og det er kort avstand til et sentralvarmeanlegg, sier anleggsansvarlig Klaus Tveita i Ganddal IL. Han er en av flere som har underskrevet brevet.

Ganddal IL har allerede utarbeidet planer for en flerbrukshall på Lundehaugen, og foreldrene og idrettslaget ser for seg at en svømmehall og en idrettshall kan samlokaliseres i et felles anlegg på den store grusbanen som ligger mellom Lundehaugen videregående skole og Lunde bo- og aktivitetssenter.

Sammen med Strand kommune har Sandnes kommune dårligst dekning på svømmebasseng over 10 meter i forhold til innbyggertall. Det viste en sammenligning mellom 13 kommuner i Sør-Rogaland som Aftenbladet gjorde i januar i fjor.

– Må finne tomt

Sist Sandnes kommune bygde ny svømmehall var i 1986 da Riskahallen på Hommersåk sto klar. I tillegg har kommunen Giskehallen fra 1960-tallet. Byggingen av en tredje svømmehall med 25-metersbasseng er i full gang på Iglemyr på Austrått, og hallen skal stå ferdig våren 2020. Da skal også renoveringen av Giskehallen starte.

– Vi har hatt to haller veldig lenge, og det er åpenbart for lite, sier politiker Arne Buchholt Espedal (Ap).

Han ser behovet for enda flere svømmehaller, og i februar gikk bystyret i Sandnes enstemmig inn for å be rådmannen om å planlegge det neste svømmeanlegget i Sandnes i området Ganddal, Sandved, Sentrum eller Lura. Forslaget ble fremmet av Espedal på vegne av Ap, Frp og Sp.

– Vi kommer til å trenge en ny svømmehall, sier Espedal. Uten at han vil tidfeste det mer nøyaktig.

– Først må vi finne en tomt, og så må vi gå videre med planleggingen ganske snart, sier Espedal.

– Hva synes du om plassering på Ganddal?

– Det er ikke uten grunn at Ganddal er et av stedene som er nevnt i forslaget. Men det viktigste er at vi får på plass en ny svømmehall, ikke hvor den ligger, sier Espedal.