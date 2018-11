Jæren og Ryfylke blir uten passkontor

Innføringen av biometriske pass er årsaken til at flere lennsmannskontor nå mister muligheten til å skrive ut pass.

De nye biometriske passene skal i tillegg til bilder også inneholde fingeravtrykk. For å få dette til må lensmannskontorene ha egne biometriske kiosker. Disse koster opp mot 130.000 kroner per stykk, og dermed setter prislappen en grense for hvilke lensmannskontor som vil få anledning til å utstede de nye passene.

I Rogaland er det passkontorene på Karmøy, Jæren, Lund, Suldal, Sirdal, Sola, Strand og Forsand som legges ned.

Senterpartiet er kritisk til sentraliseringen.

– Regjeringen forsetter arbeidet med å sentralisere tjenester bort fra folk. Konsekvensen blir at folk får lengre reisevei og må bruke mer tid på å fornye passet sitt, sier Geir Pollestad som er stortingsrepresentant for Senterpartiet.