Sykepleierstudenter føler seg sviktet av SUS

En gruppe sykepleiere som ønsker å ta videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, har forsøkt å forhandle med Helse Vest angående avtalen som blir tilbudt dem ved Stavanger Universitetssykehus (SUS).

Hva er problemet?

SUS tilbyr sykepleiere en avtale angående permisjon og lønn under utdanning. Slik avtalen er nå, får sykepleierne som velger videreutdanning betaling gjennom tre av fire semestre, med 80% av grunnlønn. Dette vil føre til finansielle problemer for flere av dem. Etter fullført utdanning som spesialsykepleiere er de også bundet til tre år i jobb hos SUS.

Tidligere har begrunnelsen for å ikke gi betaling vært at masteroppgaven i fjerde semester er valgfri. Fra og med i høst er den derimot obligatorisk ved Universitetet i Stavanger. Likevel har det ikke blitt endringer i avtalen.

På de fleste andre sykehus får sykepleierne betaling i alle fire semestre eller kan velge å ikke gjøre masteroppgaven. SUS har også lengre bindingstid enn flere andre sykehus.

«Det er latterlig», sier en av de involverte sykepleierstudentene til Aftenbladet.

Føler seg sviktet

– Vi er nødt til å ta en master vi ikke får ekstra betalt for, sier studenten, en kvinne i 30-årene. Hun ønsker å forbli anonym for å unngå ubehagelige situasjoner ved SUS, hvor hun skal arbeide de neste fem årene.

– Vi føler oss sviktet av SUS. I for eksempel Kristiansand og Arendal får studentene betaling for alle fire semestre, og har en binding på to år. Det utgjør en forskjell på flere hundre tusen kroner, sier kvinnen.

Standard avtale

Ole Christian Langlo, seniorrådgiver ved undervisningsavdelingen FFU, arbeider for SUS og har tatt del i kommunikasjonen mellom studentene og Helse Vest. Han sier de forholder seg til en standard avtale.

– Vi vet at en del utdanningssteder nå gir kortere bindingstid og finansierer fjerde semester. Vi har forholdt oss til avtalen vi har utarbeidet med Helse Vest, sier han.

Vil vurdere endringer i høst

Han forteller også at avtalen stadig revideres.

– Vi har en årlig saksbehandling, og er i nært samarbeid om disse tingene. Det stemmer at vi har vært i dialog med enkelte studenter, og dette vil absolutt bli tatt i betraktning i høst.

– Hvorfor har dere bestemt å ikke gi lønn siste semester, selv om masteroppgaven ikke lenger er valgfri?

– Jeg er ikke blitt informert om at den ikke er valgfri. Det blir mer en tilleggsinformasjon som vi vil forholde oss til i saksforhandlingen i høst. Vi har som sagt fulgt den opprinnelige avtalen som ble utviklet av Helse Vest. Vi opplever at avtalen fungerer for de fleste, og har god kommunikasjon med UiS.

– Du sier at dere har jevnlig kommunikasjon med Universitetet, men dere har likevel ikke blitt informert om endringen?

– Dette må vi få behandle internt, og jeg ønsker helst ikke å kommentere intern saksgang mellom oss og Universitetet, sier Langlo.

Han påpeker også at helsenorge fortsatt har behov for sykepleiere som tar videreutdanning.

Kommer likevel til å signere

– For det semesteret jeg ikke får betaling, må jeg komme opp med 250.000 selv. Det er så mye det koster meg å gå uten lønn, med huslån, gjeld, og to barn, forklarer den kvinnelige studenten.

Hun forklarer også at mange av studentene allerede er etablert i Stavanger, med både hus, barn og partner. Derfor er det uaktuelt å søke andre steder.

– Dermed sitter de med et trumfkort, sukker hun.

–Jeg og de andre kommer jo til å signere, selv om det er en drittavtale. Ellers gir de bare plassen videre til noen andre på listen.

