Nå kan du bade i Luravika igjen

Helt siden 30. juli har vannprøver fra Luravika vist at kvaliteten på badevannet har vært vurdert til «ikke akseptabel». Hyppige målinger de siste ukene har gitt samme resultat og kommunelegen i Sandnes har frarådet bading på grunn av fare for omgangssyke.

Men mandag viste prøvene at kvaliteten har forbedret seg. Kategorien er nå «mindre god». Noe som betyr at skiltet som fraråder bading kan tas ned.

– Den siste målingen viste 120 cfu/100 ml. Grensen for å kalle badevannskvaliteten god er 100, så kvaliteten har faktisk aldri vært bedre, sier kommunelege Hans Petter Torvik.

Han tror årsaken er mindre nedbør de siste dagene.

Nedbøren påvirker

– Når det regner, strømmer det mer vann fra Lurabekken som siver bort til badestranda på grunn av strømningene. Nå har det vært oppholdsvær noen dager, og derfor bedrer nok kvaliteten seg, sier Torvik.

Håpet er at vannkvaliteten holder seg slik resten av badesesongen.

– Vi fortsetter å ta prøver slik som planlagt, opplyser kommunelegen.

Torvik har tidligere advarte mot at vannkvaliteten i Luravika kan bli dårlig på grunn av forurensning fra Lurababekken.

– Vi sa fra i forkant at dette kunne bli et problem på grunn av forurensning fra Lurabekken, men det var andre momenter som ble tillagt større vekt, sa Torvik til Aftenbladet for en stund siden.

Kommunen har brukt minst fire millioner kroner på den nye badestranda som ble godt mottatt under åpningen 6. juli.

