Nekrolog: «Integritet var et nøkkelord for Odd Jos arbeidsmåte»

Odd Jo Forsell kom inn i Stavanger bystyre som fast innvalgt bystyremedlem i 1991. I alle årene etter det har han vært en engasjert folkets ombudsmann på mange ulike områder. I de første årene som folkevalgt satt Odd Jo som medlem i kommunalstyret for byutvikling. Han markerte seg som en som var ivrig opptatt av byens historiske bebyggelse og særpreg.

Men Odd Jos politiske interesser spente vidt, han har vært engasjert i kommunalstyret for kultur- og idrett, styret for miljø og utbygging, styret i IVAR og medlem av styret for Rogaland Teater i mange år. I denne siste bystyreperioden har han på en god måte ledet kommunalstyret for lønn- og administrasjon, og vært styreleder for det interkommunale selskapet Rogaland brann og redning.

Odd Jo engasjerte seg også i å bygge partiet Høyre som organisasjonen. Han var leder for Stavanger Høyre i fem år, og var også en periode nestleder i Rogaland Høyre. Med sin gode humor, og rolige og inkluderende væremåte, var han en det alltid var kjekt å arbeide sammen med.

Integritet var et nøkkelord for Odd Jos arbeidsmåte som folkevalgt. Han hadde sine egne meninger som han argumenterte godt for, uansett om han var uenig med politiske motstandere, eller med ordfører eller andre i eget parti. Odd Jo var alltid saklig og hyggelig, og hans engasjement og intelligens har bidratt til bedre og mer spennende debatter overalt hvor han har vært aktiv.

Internt i Høyre minnes han som en raus og inkluderende leder, kollega og venn. Ikke minst vil vi alltid huske hvordan Odd Jo og hans fantastisk gjestfrie kone Hjørdis i år etter år tok i mot hele Høyres bystyregruppe til tradisjonsrik sommeravslutning, med melkespannkasting og allsang, på det vakre småbruket de har renovert i bakkene opp fra Hidlesundet.

Tankene vår går til Hjørdis og barna. Vi takker Odd Jo for mange års uegennyttig arbeid for Høyre og for hele Stavanger.

Høyre-politiker Odd Jo Forsell er død