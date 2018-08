17-åringen har tilstått drapet på Sunniva

Den siktede 17-åringen har erkjent drapet på den 13 år gamle Sunniva Ødegård på Varhaug.

Politiet opplyser at siktede endret forklaringen sin denne uka og at han i sin nye forklaring erkjenner at han utførte drapshandlingen.

Drept på vei hjem

Det er politiinspektør Lars Ole Berge som sier dette på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Drapet skjedde da hun var på vei hjem. Sunniva var et tilfeldig offer, sier politiinspektør Lars Ole Berge.

– Denne informasjon vil politiet i tillegg gjøre egne undersøkelser i forhold til, sier Berge.

Politiet mener at hun ble påført vold i en utendørs trapp og at hun senere ble flyttet til funnstedet. Tidspunktet for at hun ble flyttet til funnstedet vil ikke politiet opplyse, men sier at hun ble flyttet dit kort tid før hun ble funnet på gangstien klokka 03.09.

Da hadde hun vært savnet i om lag fem timer, siden klokka var rundt 22.30 søndag kveld. Sunniva var på vei hjem fra en venn. Hun gikk fra vennen klokka 22.15. Klokka 22.30 snakket hun med kjæresten i telefonen da samtalen brått ble brutt.

Drept med stump vold

– Politiet legger til grunn at hun ble drept med stump vold i nærheten av funnstedet, opplyser Bjørn Kåre Dahl i politiet.

Politiet mener at de har drapsvåpenet, opplyser Dahl.

Politiet vil ikke si noe nærmere om drapstidspunktet.

Politiet sier at de fortsatt vil holde opplysninger om detaljene rundt drapet for seg selv av hensyn til etterforskningen.

Avhørene er gjort ved et lensmannskontor i Bergen, nær der siktede har sittet varetektsfengslet.

Påtalemyndigheten kommer til å be om forlenget varetektsfengsling førstkommende tirsdag, i Bergen tingrett.

Siktet dagen etter drapet

Den drapssiktede 17-åringen ble tirsdag forrige uke siktet for forsettlig drap og varetektsfengslet for to uker. Han nektet da for å ha begått drapet, men i første avhør mandag for ei uke siden knyttet han seg selv til funnstedet.

Rune Vandvik

Avhørt i Bergen

Politiet har ikke ønsket å gi opplysninger om hverken åsted, drapsvåpen, dødsårsak eller eventuelle motiv fram til nå.

Siktede ønsket ikke å la seg avhøre den første uka i varetekt. Etter én uke, tirsdag denne uka, gikk han imidlertid med på avhør og avhørene fortsatte onsdag og i dag, torsdag.

Politiet har fram til torsdag ikke gått ut med noe informasjon om hva siktede har fortalt i disse avhørene.

Rune Vandvik /privat

Fakta: Varhaug-drapet Funnet drept: Klokken 03.09 natt til mandag 30. juli ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet død på en sti ved jernbanelinja på Varhaug, bare 150 meter fra hjemmet sitt. Siktet: Politiet siktet dagen etter en 17 år gammel gutt for forsettelig drap. Han er fra Varhaug og er kjent for politiet fra tidligere, men ikke for voldsepisoder. Vitne: Personen meldte seg selv for politiet som vitne. Hans forsvarer er advokat Tor Inge Borgersen. Den siktede nekter for å ha gjort det han er siktet for, men forteller at han har vært på åstedet. Bergen: Politiet begjærte to ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud fra sist tirsdag. Han sitter på Bjørgvin ungdomsfengsel i Bergen. Avhør: Siktede har nektet å la seg avhøre den første uka, men har nå sittet i avhør i tre dager etter hverandre, tirsdag, onsdag og torsdag. Bistand: Sunniva Ødegårds families bistandsadvokat er Harald Øglænd.

Politiet har tidligere opplyst at Sunniva Ødegård gikk hjemover etter besøk hos en venn klokka 22.15. Gåturen tar om lag 10–15 minutter.

Sunnivas kjæreste fra Egersund snakket med henne på telefonen fram til om lag klokka 22.30, har kjærestens mor opplyst til Aftenbladet. Da ble samtalen brått brutt og kjæresten fikk ikke kontakt med henne etterpå.

Klokka 23 gikk Sunnivas far ut for å lete etter henne og kom i kontakt med en politipatrulje som var på stedet i forbindelse med et innbrudd på en barnehage i nærheten.

Senere har den siktede 17-åringen erkjent at han forsøkte å bryte seg inn i barnehagen ved å knuse et vindu.

Politipatruljen deltok i letingen etter Sunniva sammen med familie og venner. Først klokka 03.09 natt til mandag ble hun funnet av en voksen person som kjenner familien. Hun ble funnet på eller ved gangstien.

17-åringens forsvarer, Tor Inge Borgersen har ikke svart på Aftenbladets henvendelser.