Politiet fortsetter avhøret av siktede

Den drapssiktede 17-åringen ble tirsdag forrige uke varetektsfengslet for to uker. Han nektet da for å ha begått drapet, men har i avhør knyttet seg selv til funnstedet.

Tirsdag og onsdag denne uken har han sittet i nye avhør i Bjørgvin fengsel, ungdomenheten, utenfor Bergen. Avhørene fortsetter i dag, torsdag, opplyser politiet, som foreløpig ikke gått ut med noe informasjon om hva siktede har fortalt i disse avhørene.

– Vi planlegger en pressebrief på politihuset i Stavanger klokken 16.00. Vi tar forbehold om at tidspunktet må endres, opplyser politiet torsdag formiddag.

Aftenbladet sender pressekonferansen direkte klokka 16.00.