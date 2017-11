Kongeparken kvitter seg med Ørnen

Torstein Lillevik

– Vi har besluttet å selge Ørnen. Mange har kost seg i attraksjonen, men tilbakemeldingene fra gjestene var at den var veldig høy, men litt kjedelig. Vi ønsker å tilby de aller beste opplevelsene og Ørnen nådde dessverre ikke opp på ønskelig nivå, til tross for at den var Rogalands høyeste bygg på hele 80 meter, sier Håkon Lund i en pressemelding fra fornøyelsesparken på Ålgård.

Kongeparken feiret sitt 30-årsjubileum i mars i fjor med å åpne Ørnen, an attraksjon som koster 33,8 millioner kroner. Nå skal den ut for å gjøre plass til andre attraksjoner.

Tekniske problemer

Attraksjonen har slitt med flere tekniske problemer det halvannet året den har vært i drift. Problemene har ført til «Ørnen» ikke har kunnet kjøre i det som er attraksjonens maks høyde på 80 meter. Den har også vært ute av drift i perioder.

– Vi ønsket en spektakulær attraksjon som gav utsikt over hele Jæren og som skulle bli et landemerke. Dessverre har ikke Ørnen klart å oppnå disse kriteriene og vi har derfor besluttet å selge den, sier Lund i pressemeldingen.

Ørnen er nå solgt til en park i Nederland.