Fysiske angrep og trusler i kampen om godbitene i byttebua

I et notat fra HMS-lederen hos IVAR, fremgår at det siden oppstart av ny byttebu er meldt inn 17 hendelser.

Byttebua i sin nåværende form, ble åpnet i mai 2016. Den er på 200 kvadratmeter.

Episoder

De aller fleste hendelsene omhandler forhold der de ansatte blir utsatt for fysiske angrep, trusler og andre verbale utsagn fra aggressive kunder. Mange av disse episodene oppstår når de ansatte prøver å håndheve regelen om at kundene må forlate byttebua etter 20 minutter, ifølge notatet.

– Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet, sier Audun Roalkvam. Han er avdelingsleder gjenvinning hos IVAR.

Men han bekrefter at det er disse episodene som har ført til at administrasjonen nå ønsker en omlegging av byttebua fra gratis utlevering av varer til en form for gjenbruksbutikk.

Fortsatt liten gratis-bu

– Vi vil fortsatt ha en mindre del med gratis varer tilgjengelige. Dette gjelder varer det er liten betalingsvilje for, i hovedsak møbler, sier Roaldkvam.

I saksutredningen til styret, står det at «en prising av varer vil gjøre kundene mer kritiske til hva en tar med seg/kjøper, og en håper dette vil bedre både stemningen i dagens utleveringshall og ikke minst forholdene for de ansatte.»

Leverer ut 750 tonn årlig

Roalkvam sier at IVAR leverer ut 750 tonn gjenstander årlig fra Byttebua, og at 160.000 personer oppsøker denne i løpet av et år.

– Hva leverer folk inn?

– Her leveres alt mulig. Både elektriske artikker, møbler, leker, sportutstyr og småvarer til kjøkken, sier Roalkvam. Mye av det folk setter fra seg har variabel kvalitet, men her er mye bra, sier han. Og det som har god kvalitet går fort ut.

En av utfordringene er såkalte «oppkjøpere» som konstant kretser i lokalene for å sikre seg godbitene, og til tider har dette ført til de uønskede hendelsene. Flere av de ansatte gruer seg til å gå inn i utleveringshallen med varer, og dermed også for å gå på jobb, går det frem av saksfremlegget til styret.

Noen av gjenstandene som er hentet fra byttebua har dukket opp på finn.no.

– Hensikten med omleggingen fra byttebu til gjenbruksbutikk er ikke å øke inntektene, men å dekke inn kostnader. Dersom styret er enig i omleggingen, vil det kreve en økning på 1,7 årsverk, og utgiftsvekst på 1,2 millioner kroner, ifølge Roalkvam.

I andre gjenbruksbutikker som drives av andre avfallsselskap, viser inntektene, ifølge saksutredningen, at det er mulig å få store nok inntekter til å dekke utgiftene.

Slik ser inntektene hos andre ut:

Innherred Renovasjon, Levanger, Stjørdal: 3 millioner kroner.

Avfall Sør, Kristiansand: 2 til 2,5 millioner kroner.

Agder Renovasjon, Arendal: 2,4 millioner kroner.

Maren, Mandal: 850.000 kroner.

Øras, Romerike: 2,4 millioner kroner.

Him, Haugesund: 600.000 kroner.

I nedslagsfeltet til IVAR bor det 320.000 innbyggere. I oversikten over, er det bare Kristiansands-området som har over 100.000 innbyggere med 120.000.

I forslaget til styret i IVAR, står det at ordningen med omlegging til gjenbruksbutikk skal være en prøveordning i ett år.

Saken står på sakskartet til IVAR-styret torsdag.