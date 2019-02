Dette rådhuset skal varmes opp av søppel og kjøles ned med sjøvann

Med nytt rådhus kommer også flere miljøhensyn. Aftenbladet har tidligere skrevet om at det bare vil være parkeringsplasser for sykkel på det nye rådhuset i Sandnes.

Mandag ble nok et grønt skifte markert. Da ble nemlig tilkoblingen til Lyses fjernvarmenett offisielt åpnet ved rådhuset. Med dette går Havneparken og sentrum fra fossil til fornybar oppvarming.

– Sandnes har valgt en fremtidsrettet, fleksibel og fornybar varme- og kjøleløsning. Varmen kommer fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus, og kjølingen er kaldt vann fra 120 meters dyp i Gandsfjorden, sier administrerende direktør i Lyse Neo, Audun Aspelund.

– Bedre å fyre for gaukene enn for kråkene

Lyse Neo er energikonsernets fjernvarmeselskap. Aspelund mener Sandnes tar neste steg i retning grønt skifte, og nå får «verdens beste varme- og kjøleløsning».

– Her utnytter vi spillvarme som ellers ville gått tapt under forbrenning av avfallet vårt. Det er selvsagt bedre å fyre for gaukene i Sandnes enn for kråkene på Forus, ler han.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak, som klippet snoren for å markere åpningen av tilkoblingen, er strålende fornøyd med at Sandnes tenker på en miljøvennlig fremtid.

– Dette er en stor dag for mange, og det viser at vi for alvor markerer oss som en grønn by. Dette er fremtiden, og det er et strålende eksempel på hva det offentlige får til om vi samarbeider, sa Wirak.

VIDEO: Mange ville se det nye rådhuset i Sandnes - bli med inn

200 millioner

Lyse Neo har investert 200 millioner i prosjektet, som blant annet strekker seg i syv kilometer lange rør fra forbrenningsanlegget på Bærheim til Sandnes sentrum. Neste etappe blir bygging av aksen videre til Stavanger Øst, slik at også denne delen av regionen får ta del i skiftet.

Fakta: Fjernvarme Fjernvarme er oppvarmet vann som distribueres til næringsbygg og boliger gjennom isolerte rør. Vannet holder 50-90 grader og sirkulerer mellom energisentralen og kundens sentral. Det varme vannet brukes til oppvarming ved at det benyttes vannbåren gulvvarme eller radiatorer, og til oppvarming av tappevann. Fra avfallsanlegget på Bærheim til Sandnes sirkulerer det 700.000 liter vann til dette formålet.

Miljøaspektet har også vært viktig i selve byggingen av det nye rådhuset i Sandnes. I byggeperioden ble det benyttet fjernvarme til byggtørk, til erstatning for propan eller olje som brukes tradisjonelt. Dette har bidratt til å gjøre selve byggingen klimanøytral.

I tillegg til rådhuset og Sandnes sparebank sitt nye kontorbygg, går også andre bygg fra fossil til fornybar energi. Flere bygg i sentrum har tidligere blitt oppvarmet av fossil gass, som nå erstattes med fjernvarme. Også Giskehallen har koblet seg på.

Fakta: Frikjøling Frikjøling er en miljøvennlig og energieffektiv løsning hvor kaldt vann benyttes til kjøling av bygg og boliger. Vannet pumpes opp til en energisentral på land for deretter å distribueres gjennom et kjølenett. Vannet pumpes opp vann fra 120 meters dyp i Gandsfjorden. Her holder vannet ca. 8 grader året rundt. Særlig næringsbygg og bedrifter med mye IT-servere har et stort og prekært kjølebehov.

Sjøvann fra Stavanger

Næringsbyggene i Havneparken som benytter fjernvarme er med på å redusere strøm- og effektbehovet på kalde dager, og frigi dermed elektrisitet til andre formål.

Mange av varmekundene har også behov for kjøling. Lyse har derfor satt i gang en omfattende utbygging av et frikjølenett på Forus og i Sandnes. Her hentes kaldt vann fra Gandsfjorden på Forusstranda, og pumpes til Sandnes gjennom en 4,5 kilometer lang overføringsledning i fjorden.

Dette er den klart mest miljøvennlige kjøleløsningen som finnes, ifølge Lyse Neo.

– Gjenbruk av restavfall som varme er sirkulærøkonomi i praksis, og vi er veldig glade for at Sandnes kommune viser at de tar klimaet på alvor ved å velge denne klimanøytrale løsningen, avslutter Aspelund.

