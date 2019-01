Wirak gir opp kampen om Preikestolen: – Nå er dette løpet kjørt, og sårene skal leges

Statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tatt en endelig avgjørelse på at Preikestolen og Kolabygda går til Strand kommune når Forsand slår seg sammen med Sandnes kommune.

På selveste dagen da Sandnes feiret sitt nye rådhus med festivitas og stort gjestebud, var det Monica Mælands gave til Stanley Wirak å avgi endelig avgjørelse på grensejusteringsspørsmålet.

– Nå må vi gå videre

Sandnes-ordføreren tok det svært ille opp da departementet bestemte at Preikestolen ikke blir med inn i den nye storkommunen, Nye Sandnes. Nå har han bestemt seg for å gå videre.

– Nå er dette løpet kjørt, og sårene skal leges. Det skal bli spennende å se hvordan departementet har gått fram. Jeg synes det er helt absurd å overføre 13,5 prosent av en befolkning til en annen kommune, sier en oppgitt ordfører.

– Er det noe Sandnes kommune kunne gjort annerledes?

– Det er det helt sikkert, men jeg hadde aldri trodd at dette kunne skje.

Håper på arbeidsro

– For meg var dette vedtaket som forventet, sier Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H).

Hun viser til at det var et endelig vedtak KMD gjorde allerede 10. desember. Og at det har vært et 20-tall andre grensejusteringer på landsbasis

– Vi har allerede startet arbeidet med grensejusteringen, og har hatt møter med Fylkesmannen i Rogaland, kartverket og Forsand kommune. Neste møte med Forsand er på mandag. Vi håper vi nå kan få arbeidsro og fokusere på innbyggerne som skal bli del av Strand fra 1. januar 2020. Av hensyn til de kommunale tjenestene til våre nye innbyggere, prioriteres dette arbeidet høyt, sier Lauvnes.

Strand-ordføreren: Vi ønsker også resten av Forsand velkommen til Strand

Hun har sendt epost til gruppelederne for de politiske partiene i Strand, for å oppmuntre de om å finne representanter fra Kolabygda til de ulike listene.

– Vi ønsker at det skal være representanter fra Kolabygda i alle partier. Vi i Høyre har ikke skaffet dette ennå i påvente av denne avklaringen, sier hun.

– Hva med innbyggerinitiativet om en ny folkeavstemning - for å avklare om sørsiden av Lysefjorden også skal til Strand?

– Nå fokuserer vi først på Kolabygda, så får det andre komme når det kommer. Vi ønsker også resten av Forsand velkommen til Strand, hvis de vil det. Den grensejusteringen skal flere andre steder før den eventuelt kommer til oss, svarer Lauvsnes.

Jorunn Vistnes Heggland fra Kolabygda har sagt ja til å stå på lista til Strand Senterparti.

– Jeg er kjempefornøyd med grensejusteringen. Vi har aldri villet til Sandnes og har jobbet lenge for å få komme til Strand, sier Heggland.

Spontan fest

Rosahagen på Jørpeland er blitt bedt om å holde åpent hus i kveld, for å feire at Preikestolen og Kolabygda skal til Strand kommune fra 2020. Der er det flere fra Forsand som har tenkt seg.

