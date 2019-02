Ung kvinne overfalt og truet med kniv

Politiet rykket ved 18-tiden søndag kveld ut til Asperholen i Sandnes etter melding om at en ung kvinne var blitt overfalt av en ukjent mann og truet med kniv.

Kvinnen kom seg fri. Politiet er på stedet med flere patruljer.

Operasjonsleder Toralv Skårland sier til Aftenbladet ved 18.30 tiden at enhetene driver søk etter gjerningsmannen og videre foretar sporsikring på stedet.

– Fornærmede har fått tilsyn av lege. Hun har fått skader i forbindelse med overfallet, uten at jeg nå har full oversikt over omfanget av skadene, sier operasjonslederen.

Politihund søker etter gjerningsmannen

– Bruker dere hund i søket etter gjerningsmannen?

– Vi har en politihund på stedet og bruker den i søket, bekrefter Skårland.

– Vet dere noe om hva gjerningspersonen ønsket å oppnå med overfallet. Var det et ran?

– Dette har vi ikke oversikt over ennå. Det jeg kan si er at vi går bredt ut for å finne gjerningsmannen.

– Setter dere hendelsen i forbindelse med andre hendelser i politidistriktet?

– Nei. Foreløpig behandler vi dette som et enkeltstående forhold, sier Toralv Skårland.

Mørkkledd og maskert

Politiet har fått følgende beskrivelse på gjerningsmannen:

Mann, cirka 180 centimeter høy, lys i huden, blå øyne. Iført sorte klær, hettegenser med hette over hodet, buff eller lignende foran munn og nese.

Politiet oppfordrer vitner til å ta kontakt med politiet på telefon 02800.

Saken oppdateres.