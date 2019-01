Anbjørn Øglend fortsetter å overraske. Mange ble overrasket i fjor da han ble avbildet sammen med Albert Idsøe, innehaveren av Stavanger eldste bedrift. Det samme skjedde et par år tidligere. Da dukket han opp sammen med en annen gründer, Jakob Hatteland. I april åpner de to en flunkende ny fabrikk i Egersund. Prima Protein. Det er det egersunderne kaller en sildoljefabrikk, men denne skal være så moderne på alle måter at ulempene mange forbinder med sildoljeindustrien, skal være eliminerte.

Ny aktør

Nå har Jakob Hatteland og Anbjørn Øglend gått et skritt lenger. De har etablert Prima Seafood AS. De vil inn i det de kaller «den blå sektoren i norsk matindustri».

– Etableringen av Prima Seafood AS er et naturlig steg i etableringen av et fullsortiments tilbud av pelagisk fangst med basis i satsingen til Prima Protein AS. Et fullt sortiment vil være til gavn både for leverende fiskere og kunder, som får en ny aktør med en mer helhetlig verdikjede opp mot konkurrentene, sier Anbjørn Øglend.

Prima Seafood vil i hovedsak ta imot matfisk som sild og makrell for foredling og videre bearbeiding. Aktivitetene vil bestå i filetering av pelagisk fisk, innfrysing og pakking av rund fisk. Bedriften starter opp produksjon i lokalene til Fonn Fabrikker når leiekontrakten med Global Fish AS utgår 1 mai.

Nye miljøer

Prima Protein og Prima Seafood vil ta i mot alle kategorier av pelagisk fangst. Selskapene blir en ny aktør i kjøpermarkedet for råstoff levert fra den norske industriflåten. Det vil øke kapasiteten for landinger i Norge.

– Den sørlige del av Rogalandskysten har en ideell beliggenhet med nærhet til fiskefeltene i Nordsjøen. Det er også gode og langvarige historiske tradisjoner for denne type mottak og produksjon i regionen. Vi opplever at fangstmiljøene ser behov for flere steder å levere fangstene i Norge. Vi tror at nye miljøer og økt konkurranse skaper kreativitet og fornyelse som alle har glede av, sier Øglend og legger til. - Det er samtidig viktig å understreke at satsingen på sjømat er ny, og at vi nærmer oss den med nysgjerrighet, ydmykhet og respekt. Vi tror imidlertid samtidig at litt ”nye øyne og nye tanker” kan være gjensidig sunt for både landbasert og sjømatbasert primærforedling.

Anbjørn Øglend forteller at eierne satser på å bygge opp en lokal ledelse.