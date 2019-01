Rogaland Bondelag vil ha Bollestad som ny landbruks- og matminister

– Vi ønsker at noen fra KrF skal bli ny landbruks- og matminister, og jeg tror Olaug Bollestad er en god kandidat, sier leder i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit. Hun driver gård på Gjesdal med melk og maskinstasjon.

– Bollestad var med på melking i mitt fjøs en gang, og hun viste at dette var noe hun hadde greie på.

Carina Johansen

Ny regjering

Etter at den nye regjeringsplattformen ble lagt frem torsdag 17. januar, har spekulasjonene rundt hvem de nye statsrådene er vært mange.

Flere medier, deriblant NRK, Aftenposten og Dagens Næringsliv, har meldt at Olaug Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag Inge Ulstein er de nye statsrådene fra KrF. Mye peker på at Bollestad blir ny landbruks- og matminister.

For Rogaland Bondelag er det svært positivt hvis akkurat denne ministerposten får en statsråd fra Rogaland.

– Vi blir veldig glade hvis Bollestad blir vår nye landbruks- og matminister. Hun er fra et sted hvor landbruk er svært viktig, og det tror jeg er en stor fordel, sier Epletveit.

Fakta: Hovedpunkter i KrFs landbrukspolitikk De tre hovedpunktene i KrFs landbrukspolitikk er: - Inntekstutjamning: KrF ønsker å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre. De ønsker derfor blant annet økt budsjettstøtte og innføre en rekke skattefritak. – Økt matproduksjon: KrF støtter målet om at matproduksjonen skal øke i takt med befolkningsveksten. – Styrket jordvern: Kun 3 prosent av Norges totalareal er dyrket jord, mot 11 prosent på verdensbasis. KrF vil derfor ha styrket jordvern i hele landet, men med særlig fokus på sentrale områder med god jord. Kilde: Krf.no

Fakta: Landbruksfylket Rogaland – Det er ingen fylker som produserer mer mat enn Rogaland, og omsetningen av jordbruksproduksjonen er rundt 40 prosent høyere enn i fylke nummer to. – Det er rundt 4000 bønder i Rogaland. Hvert år produserer de blant annet 300 millioner liter melk, 14 millioner kyllinger, 4,7 millioner salater og 11 000 tonn tomater. – Omlag 14 prosent av all verdiskapning i det norske jordbruket skjer i Rogaland. – Tilsammen skaper jordbruket nærmere 17.000 arbeidsplasser. – Rogaland har flest melkekyr, storfe, vinterfora sau, slaktesvin og verpehøner sammenlignet med andre fylker. Kilde: Rogalandstatistikk.no.

Fem år med Frp

Siden 2013 har landbruksministeren vært fra Frp. Det har vært en blandet fryd, ifølge Epletveit.

– De fem siste årene har vært spennende, men også krevende i forhold til at det har vært mye arbeid. Frp har en landbrukspolitikk som åpner for friere grenser og handel. Men det er så klart begrenset hvor mye dette har påvirket landbruket, da vi har hatt ei mindretallsregjering som ikke alltid har fått gjennomslag.

I en pressemelding fra Norsk Bondelag forteller leder Petter Bartnes, at han håper KrF vil sikre viktige deler av landbrukspolitikken fremover.

– Under Solberg-regjeringen har vi sett forsøk og omkamper på å liberalisere og svekke noen av våre bærebjelker – det har KrF klart å sette en stopper for, sier Bartnes.

Fakta: Tidligere landbruksministere Disse har vært landbruksministere i Solberg-regjeringen: – Sylvi Listhaug (Frp) fra 2013 til 2015. – Jon Georg Dale (Frp) fra 2015 til 2018. – Bård Hoksrud (Frp) fra 2018 til nåværende dato.

Nederlag for pelsdyrnæringen

Selv om KrF har fått gjennomslag i flere saker, blant annet innenfor familiepolitikk, fikk de ikke gjennomslag for å opprettholde pelsdyrnæringen. Ifølge plattformen skal pelsdyroppdrett forbys etter årsskiftet 2024/2025.

Epletveit er skuffet over at pelsdyroppdrett fortsatt skal avvikles.

– Vi er fornøyde med mye av innholdet i den nye regjeringsplattformen, men dette er et av de punktene vi er svært misfornøyde med. Både avvikling av pelsdyr og forbudet mot nydyrking av myr er skuffende.

Fakta: Dette sier den nye regjeringsplattformen om landbruk Landbrukspolitikken skal fortsatt bygge på disse fire bærebjelkene: Et velfungerende importvern, samvirkebaserte markedsordninger, forhandlingsinstituttet med årlige jordbruksoppgjør, og en eiendomspolitikk for å sikre den selveiende bonden. Den nye regjeringsplattformen følger opp vedtaket som ble fattet da Venstre gikk inn i regjering med Høyre og Frp i januar 2018, om at pelsdyroppdrett skal avvikles innen 2025. I tillegg forbys nydyrking av myr. Her finner du hele regjeringsplattformen.

Kompensasjon

Leder i Rogaland Pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad, er også skuffet over at vedtaket om å avvikle pelsdyrnæringen består. Han håper derimot at en landbruks- og matminister fra Rogaland kan være positivt for næringen.

– Jeg ønsker en statsråd som kommer fra et sted med mye landbruk, og som kjenner til næringen. Derfor er jeg svært positiv til at Bollestad blir ny landbruks- og matminister, sier Horpestad.

Tross at KrF tapte kampen om å beholde pelsdyrnæringen, fikk de gjennomslag for visse justeringer i overgangsordninger og kompensasjon for dem som må avvikle driften.

– Mange pelsdyrbønder kommer i en økonomisk uutholdelig situasjon når driften avvikles. Vi håper at gode løsninger for kompensasjon vil finne sted med Bollestad i denne ministerposten, avslutter Horpestad.