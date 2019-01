Fire lokale produsenter hentet hjem premier i finalen i Det norske måltid. Her kan du lese mer om de lokale vinnerne:

Hjelmeland-kveite vant

Sterling kveitefilet med skinn fra Sterling White Halibut ble kåret til «Årets sjømat».

– Dette var fortjent! Dette har vi ventet på i 11 år, sa Magnus Skretting i takketalen, før han skrøt av de 35 ansatte i bedriften.

Juryens begrunnelse for at kveitefileten vant var:

Årets vinnerprodukt har et flott utseende og kjøttet er fast. Fisken lukter rent, finstemt og friskt, og smaken er delikat og elegant. Munnfølelsen er saftig. Dette er et premium produkt av høy kvalitet, som speiler arbeidet til en kvalitetsbevisst produsent. Dette er et vinnerprodukt å være stolt av!

Berentsen-øl var best

Cloudberry Imperial Gose fra Berentsens Brygghus ble kåret til årets øl.

– Dette er en fantastisk stor ære. Bare å være nominert var for oss som å vinne. Jeg skjelver, og det er en drøm i oppfyllelse for meg, sa brygger Fred Berentsen i takketalen.

Direktør Harald Berentsen hadde også lyst å si tusen takk til teamet på brygghuset.

– Og takk til Fred som er femte generasjon i firmaet og alle andre som er med i bedriften, sa han da de mottok prisen.

Juryens begrunnelse for at Berentsen vant var:

Årets vinner har pent skum og en innbydende, gyllen farge. Lukten er frisk og fruktig, med innslag av malt. Ølet er ufiltrert. På smak har årets øl en tydelig friskhet som balanseres av en behagelig sødme, og ølet har ellers kompleksitet og spennende fruktighet å by på i smaksbildet. Dommerne mener at ølet på samme tid gir feminine og maskuline assosiasjoner.

At et rogalandsk øl ville vinne i denne kategorien var ikke overraskende:

Chilisaus fra Stavanger til topps

Årets godbit ble «Midsummer Hot Sauce Flagship» fra Midsummer Sauce .

Juryens begrunnelse for seieren var:

Årets vinner er et eksempel på flytende innovasjon, og produktet er en norsk materialisering av flere spennende trender innen gastronomiverdenen. Produktets flotte utseende kommer til sin rett i en stilren flaske, der også det lekre etikettdesignet bidrar til å vekke interessen hos nye forbrukere. Smaken er kompleks og rik. Årets vinner er et gjennomarbeidet produkt – fra råvare, via emballasje og helt til dets lange ettersmak.

Lam fra Prima Jæren vant spesialpris

«Juryens utvalgte» er en spesialpris som hentes fram de gangene dommerne i Det Norske Måltid ønsker å gi et produkt eller en produsent ekstra oppmerksomhet.

I år ble det Jacobs utvalgte lam mørbrad fra Prima Jæren / UNIL.

Juryens begrunnelse for prisen var:

I år tildeles prisen fordi vinneren ansees av dommerne å være et spennende og innovativt produkt, og dommerne håper at prisen kan være til inspirasjon for andre produsenter. Vinneren er et godt eksempel på hvordan man kan ta en tradisjonsrik, norsk råvare, og gjøre den om til et perfekt tilberedt produkt. Vinneren kombinerer nytenkning og teknologi, og dommerne begeistres særlig over at vinneren hjelper forbrukeren til å oppnå smakfulle resultater i eget kjøkken.

Dette er de nominerte fra Rogaland:

Årets kjøtt:

Nakke av skogsgris: Klostergarden/Inger Lise Rettedal

Svartfjes lammebog: Nyyyt/Kjell Ivar Ueland, Georg Fredrik Ueland

Årets kjøtt - foredlet:

Lam Mørbrad, Jacobs Utvalgte: Prima Jæren/Unil/Leif Håkon Kårsbø

Årets øl:

Cludberry Imperial Gose: Berentsens Brygghus/Fred Berentsen

Perler for Svin: Lervig/Mike Murphy

Konrads Stout: Lervig/Mike Murphy

Årets sjømat:

Sterling kveitefilet med skinn: Sterling White Halibut/Magnus Skretting

Lysingloin fersk med skinn: Domstein Sjømat avd. Stavanger/Ketil Hatleskog

Årets Det grønne - naturell:

Solsikke: Smågrønt/Barbara og Kamil Slowik

Årets godbit:

Midsummer Hot Sauce, Flagship: Midsummer Hot Sauce/Alex Bouché

