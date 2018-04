Fyllekjøring og bråk i natt

Politiet hadde i løpet av natten nok å holde fingrene i. Det startet med arrangementet «We love the 90s», hvor politiet melder at det var rundt 3000 mennesker som oppførte seg fint, men to menn i 20-årene ble innbragt på grunn av beruselse. Den ene av disse blir anmeldt for å ha nektet å etterkomme pålegg fra politiet.

Like etter midnatt ble så to menn i 20-årene og en mann i slutten av 30-årene innbragt i arresten etter at de nektet å etterkomme pålegg fra politiet. Mennene hadde laget bråk på et utested i Stavanger.

Klokken 01.10 i Egersund ble en gutt i tenårene anmeldt for å ha forsøkt å kjøre moped i beruset tilstand. Gutten ble fremstilt på legevakten for blodprøve. Førerkortet ble beslaglagt og det ble opprettet sak.

Klokken 02.00 ble fire menn i 20-årsalderen anmeldt etter å ha vært involvert i en slåsskamp. Mennene ble bortvist fra sentrum i Stavanger etter hendelsen.

Narkotika

Klokken 02.20 ble tre gutter i tenårene anmeldt for bruk og besittelse av narkotika i Stavanger. De mistenkte ble straksavhørt, og det ble opprettet sak.

Fyllekjøring

I Sandnes ble en mann i 20-årene i halv fire-tiden i natt bortvist fra sentrum etter ufin oppførsel i beruset tilstand, mens en mann i 30-årene ble anmeldt for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand i samme tidsrom. Mannen ble fremstilt på legevakten for blodprøve, og fikk førerkortet beslaglagt.

Fyllekjørte gjorde også en mann i 40-årene og en dame i 20-årene på Bryne i halv fem-tiden i natt. Begge to fremstod som ruset, og ingen av de hadde gyldig førerkort. Politiet opplyser om at det var uklart hvem som hadde kjørt, men begge ble fremstilt på legevakten. Bilen ble tauet bort av bergingsbil, og sak ble opprettet.

Aftenbladets nyhetsstudio