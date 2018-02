Bent Høie hardt presset på «fast track» for nybakte mødre ut av sykehus

Kjersti Toppe (Sp) tok i Stortinget onsdag opp bekymringer for kort liggetid for mødre og nyfødte på sykehus etter fødsel.

Dagsavisen har tidligere omtalt planen om at kvinner i Bergen skal hjem etter seks til åtte timer når ny klinikk åpner i 2022. Kvinner skal raskere hjem etter fødsel også i Stavanger.

Arbeiderpartiet har fridd til KrF for å sikre dagens tilbud til barselkvinner ved landets sykehus.

Toppe reagerer på en «uvirkelig» plan om å sende mor og barn hjem ned mot seks timer etter fødsel.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) avviste i spørretimen at det foreligger noen plan for at norske kvinner skal sendes ut av sykehus seks timer etter fødsel.

– Det er alltid en individuell vurdering av hvor lang tid kvinnen og barnet har behov for å være på sykehuset etter en fødsel, sa Høie.

– Jeg har full tillit til at jordmødre, sammen med dyktige fødselsleger, vurderer hvor lang tid den enkelte kvinne har behov for å være på sykehus etter fødsel. Sånn skal det også være i framtiden. Jeg tror det er veldig uklokt om vi politikere bestemmer hvor lenge den enkelte pasient skal ligge på sykehus. Det har jeg full tillit til at det er fagfolkene vurderer, sa Høie.

– Fast track

Geir Pollestad (Sp) sa det nærmest var rystende å høre statsråden vri seg unna uten å ta ansvar.

– Det bygges nytt sykehus i Stavanger der det ikke er lagt opp til noe annet enn at flere mødre skal dra hjem samme dag. Så dette er altså en endring i politikken, sa Pollestad.

Jarle Aasland

– Når det nye sykehuset står klart i 2023, nytter det ikke å komme med fromme ønsker om at en skal opprettholde liggetiden, fordi da er ikke rommene til stede lenger. Så dette er beslutninger vi må ta i dag, og jeg mener det er ansvarsfraskrivelse å si at statsråden ikke kan bestemme om en skal ut etter noen timer eller noen dager. Statsråden kan legge til rette for at de som ønsker den tryggheten, kan få det, fortsatte han.

– Mitt spørsmål er om statsråden kan garanterer at kvinner i Rogaland i framtiden kan slippe en fast track ut av sykehusene etter at de har født, spurte Pollestad.

– Faglig, ikke politisk, vurdering

– Kvinnene i Rogaland og resten av landet skal få en god vurdering av jordmor og fødselslege om hvor lenge de har behov for å ligge på sykehuset før de sendes hjem, svarte Høie.

– I den vurderingen må det også legges vekt på hvilke tilbud den kommunen kvinnen bor i, har, for eksempel sykehus som har gode samarbeidsavtaler med kommunen, slik at samme jordmoren som følger kvinnen inn til fødsel og hjem fra fødsel, også følger opp etterpå. Det ser vi at er noe som de fødende kvinnene er veldig fornøyd med, svarte han.

– Når det gjelder Stavanger, så er det slik at veldig mange kvinner legges på pasienthotell, før de sendes hjem. Helse Stavanger har lagt opp til at flere av dem som legges på hotell i dag, kan få bedre oppfølging i samarbeid med jordmødrene hjemme i kommunene enn de får på hotellene. Det synes jeg er en faglig vurdering og ikke en politisk vurdering om en skal ligge på hotell eller om ligge hjemme etter fødsel, sa Høie.

Erfaringer fra fjøset

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) viste til at han har tatt imot veldig mange kalver i sitt liv, satt dem inn i fødebinge og gitt kalvene fred og ro.

Så utfordret han finansminister Siv Jensen (Frp) på stramme helsebudsjetter. Jensen svarte at helsebudsjettene øker hvert år.

Ansvarsfraskrivelse, repliserte Vedum, som pekte på et «mål om at 40 prosent av kvinner skal superraskt hjem». Han lurte på om Jensen mener det er et mål at fødende kvinner skal hjem seks timer etter fødsel.

Jensen avviste ansvarsfraskrivelse og tok så en runde om hvor bra det har gått med norsk økonomi etter oljeprisfallet. Finansministeren henviste konkrete spørsmål om saken til Høie. Stortingspresident Olemic Thommessen (H) sa seg enig i det.

For liten plass?

Karin Andersen (SV) slo fast at det planlegges og bygges sykehus på en måte som ikke gjør det mulig å ivareta det faglige skjønnet som Høie viser til.

– Det er rett og slett ikke rom og plass. Mange sykehus melder nå at utskrivningspraksis rett og slett skyldes kapasitetsmangel og ikke faglige vurderinger, sa hun.

– Vil statsråden sikre at det nå ikke planlegges og bygges noe som er for lite til å ta vare på de faglige kvalitetene i fødselsomsorgen? spurte Andersen.

– Dimensjoneringen av enkelte sykehus gjøres lokalt og alltid i veldig nært samarbeid med de fagfolkene som jobber på sykehusene og egne arbeidsgrupper for hvert enkelt område. Dette er noe som vurderes lokalt ut fra prognosene som er der, svarte Høie.

– I tillegg er det etablert et eget helseforetak, Sykehusbygg, som sørger for at erfaringer, både positive og negative, tas med videre inn i planleggingen av nye bygg. Det gjør at vi går litt bort fra det som har vært modellen i Norge med å bygge sykehus som om det var første gang, sa han.

– Det vil bidra til vi får kunnskap og stadig forbedrer arbeidene. Men de som gjør de beste vurderingene, knyttet til dimensjoneringen, er fagfolkene og ledelsen lokalt, slo Høie fast.

Siv Dolmen

Deprimerende

Olaug Bollestad (KrF) viste til en dramatisk økning i svangerskaps- og fødselsdepresjoner. Hun spurte Høie om han var bekymret for økningen og om noe av dette kan skyldes utskrivningspraksisen.

Høie:

– Ja, økningen i svangerskapsdepresjon og psykiske helseutfordringer blant fødende kvinner, er noe som bekymrer meg. Derfor er jeg veldig opptatt av å bygge opp og forsterke en god barselsomsorg i Norge. I den perioden du nevner (2007–2013), har gjennomsnittlig liggetid gått fra 3,2 døgn til 2,7 døgn. Jeg tror ikke nedgang på 0,5 døgn kan forklare den utviklingen i psykiske helseutfordringer blant fødende kvinner, sa Høie.

– Som helsefolkene sier: Dette er et sammensatt spørsmål, og vi har i samme periode også sette en stor økning i psykiske helseutfordringer i befolkningen generelt. Og jeg tror svaret på utfordringen som jeg opplever at KrF og regjeringen er enige om, er å styrke barselomsorgen i kommunene, ikke minst for å få god oppfølging både i svangerskapet og etter fødsel, sa Høie.

Han mente også at representanter i debatten har tegnet et bilde av fødselsomsorgen som ikke er riktig.

– Det skapes et skremmebilde som ikke stemmer, sa han.

Høie er ikke ferdig med saken ennå. Torstein Tvedt Solberg (Ap) stilte onsdag et skriftlig spørsmål som statsråden er forpliktet til å svare på:

«Regjeringen forsvarer den nye ordningen om tidlig hjemreise kun få timer etter fødsel, tross advarsler om at dette vil svekke barseltilbudet fra fagfolk, og mødrene selv. Storbritannia innførte samme ordning for flere år siden, og rapporter viser at konsekvensen var et dårligere barseltilbud. Mener statsråden de negative erfaringene fra Storbritannia taler for å innføre de samme rutinene i Norge?»

