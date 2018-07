Svekket mistanke om noe kriminelt etter Tananger-dødsfallet

Tidlig tirsdag morgen ble en mann i 20-årene funnet død ved Havnealleen i Tananger. Dødsårsak er fortsatt ukjent, men politiet skrev onsdag at dødsfallet etterforskes som mistenkelig. Etter nye undersøkelser opplyser de at mistanken er svekket.

– Basert på avhør og tekniske og taktiske undersøkelser er nå politiets mistanke om at det har tilstøtt den avdøde noe kriminelt svekket, skriver politiet.

Det vil bli foretatt en rettsmedisinsk undersøkelse av den avdøde mannen for å kunne få bedre kunnskap om hva som har skjedd.

– Vi har noen ubesvarte spørsmål enda, som vi håper flere undersøkelser vil gi svar på, sier politiadvokat Thale Thomseth hos politiet.

Hun forteller at de ikke vil gå ut med mannens identitet før de rettsmedisinsk undersøkelsene er gjort.

– Det er for tidlig med hensyn til etterforskningen. Det vil bli frigitt når vi er nærmere en konklusjon, så langt de pårørende er enige.

Dette har skjedd:

– Rundt 05.00 tirsdag morgen fikk politiet i Sør-Vest en melding om en livløs mann ved Havnealleen i Tananger. Mannen ble erklært død på stedet.

– Like etter klokken 06.00 sa operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt til NTB at de ikke viste hvem mannen var.

– Klokken 10.00 opplyste politiet at mannen sannsynligvis er i 20-årene.

– 12.00 skriver politiet at den avdøde er identifisert. De ønsket imidlertid ikke å frigi navnet på daværende tidspunkt. Pårørende i saken skal være varslet.

– Klokken 14.45 opplyser politiet at det er gjennomført en rekke undersøkelser og vitneavhør i området på Tananger. De jobbet med å kartlegge avdødes bevegelser i forkant av dødsfallet.

– Onsdag 10.00 skriver politiet at det er bestemt at det skal foretas rettsmedisinsk undersøkelse av avdøde for å få bedre kunnskap om hva som kan ha skjedd.