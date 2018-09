Teknisk trøbbel for nytt passkontor

Torsdag 6. september var siste åpningsdag for passkontoret i Politihuset i Stavanger. På grunn av plassproblemer flyttes tjenesten midlertidig til Randaberg lensmannskontor.

Det betyr at innbyggerne i Stavanger må dra til Sandnes eller Randaberg for å skaffe seg nye pass de neste årene. Det er også mulig å få seg pass ved Jæren lensmannskontor på Bryne, på Søre Ryfylke lensmannskontor på Jørpeland og i Egersund.

LES OGSÅ:

Jonas Haarr Friestad

Men politiet opplevde problemer med teknikken etter flyttingen til Randaberg og måtte gi beskjed om at det var stengt for pass på første åpningsdag.

– Vi har hatt litt innkjøringsproblemer med systemene etter flyttingen til Randaberg, og vi har dessverre ikke fått teknikken til å fungere så fort som vi hadde håpet. De som hadde bestilt timeavtaler for nye pass, skal ha fått beskjed om det slik at de skal slippe å møte på passkontoret i dag, sier politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen ved Stavanger politistasjon.

Tirsdag ettermiddag var tre av de fire passautomatene i orden, og passkontoret vil åpne dørene igjen onsdag.

– Jeg er glad for at vi ikke gjorde flyttingen i høysesongen, og dette er heldigvis en nokså rolig sesong for pass, sier Jørgensen.

Lensmannskontoret i Randaberg har vært midlertidig stengt siden 1. mars, men skal de neste årene være hovedkontor for pass i Stavanger-området fram til et nytt politihus med bedre plass står klar i Stavanger. Passkontoret vil ha de samme åpningstidene som de hadde i Stavanger, og det er mulig å forhåndsbestille tid på nettet.